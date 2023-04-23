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Италия
23 апреля 2023, 10:47 |
95
1

ВИДЕО. Специя сыграла вничью с Сампдорией. Коваленко вышел на 90+4

22 апреля состоялись 3 матча 31-го тура Серии А

23 апреля 2023, 10:47 |
95
1
ВИДЕО. Специя сыграла вничью с Сампдорией. Коваленко вышел на 90+4
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 22 апреля, состоялись 3 матча 31-го тура чемпионата Италии по футболу.

«Салернитана» на своем поле разгромила «Сассуоло» со счетом 3:0.

«Лацио» неожиданно минимально проиграл «Торино» – 0:1. Единственный гол забил Илич на 43-й минуте.

Поединок между «Сампдорией» и «Специей» завершился ничьей. Команды отличились по одному разу. Украинский футболист «Специи» Виктор Коваленко начал встречу на скамейке запасных и появился на поле только на 90+4-й.

Чемпионат Италии по футболу. 31-й тур

Салернитана – Сассуоло – 3:0
Голы: Пирола, 9, Диа, 20, Кулибали, 65

Лацио – Торино – 0:1
Гол: Илич, 43

Сампдория – Специя – 1:1
Голы: Амионе, 23 – Верде, 59

События матча

43’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Илич (Торино).
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Салернитана Специя Сампдория Лацио Торино Сассуоло чемпионат Италии по футболу Серия A видео голов и обзор Виктор Коваленко
Источник Sport.ua
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