ВИДЕО. Специя сыграла вничью с Сампдорией. Коваленко вышел на 90+4

В субботу, 22 апреля, состоялись 3 матча 31-го тура чемпионата Италии по футболу.

«Салернитана» на своем поле разгромила «Сассуоло» со счетом 3:0.

«Лацио» неожиданно минимально проиграл «Торино» – 0:1. Единственный гол забил Илич на 43-й минуте.

Поединок между «Сампдорией» и «Специей» завершился ничьей. Команды отличились по одному разу. Украинский футболист «Специи» Виктор Коваленко начал встречу на скамейке запасных и появился на поле только на 90+4-й.

Чемпионат Италии по футболу. 31-й тур

Салернитана – Сассуоло – 3:0

Голы: Пирола, 9, Диа, 20, Кулибали, 65

Лацио – Торино – 0:1

Гол: Илич, 43

Сампдория – Специя – 1:1

Голы: Амионе, 23 – Верде, 59