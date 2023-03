Англия потеряла защитника накануне матча с Украиной

Сборная Англии потеряла важного игрока накануне матча отбора на Евро-2024 против Украины (воскресенье, 26 марта). Речь идет о защитнике «Челси» Рисе Джеймсе.

По информации журналиста Джейкоба Стинберга, он покинул расположение команды сегодня. Причина такого решения не известна, но, скорее всего, речь идет об очередной травме Джеймса.

В предыдущем матче против Италии (победа 2:1) Рис Джеймс вышел на замену на 85-й минуте.

Reece James has withdrawn from the England squad before tomorrow’s Euro 2024 qualifier against Ukraine