Триумф баскетболистов, дебют Кличко и победа Шахтера

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 24 февраля.

1А. Разгром без груза ответственности. Сборная Украины обыграла Португалию

Украинцы завершили квалификацию Евробаскета-2025

1В. Сын Виталия Кличко дебютировал в составе сборной Украины

Максим Кличко вышел на паркет в матче отбора Евробаскета

2. Швед-спасатель. Шахтер дожал Левый Берег во Львове

Команда Пушича снова лишь минимально обыграла дебютанта УПЛ

3. Довбик не понадобился. Рома впервые разгромила соперника в 2025 году

«Волки» победили »Монцу»

4. С Пастеляком и Пархоменко. Назван состав сборной Украины на контрольные матчи

Вызовы получили 19 спортсменок

5. Артем Гусев: украинский менеджер лучшей команды Великобритании: украинский менеджер лучшей команды Великобритании

Блогер Sport.ua поговорил с баскетбольным менеджером «Лондон Лайонс»

6. Жирона и друзья. Как сейчас дела у команд-сенсаций прошлого сезона

Sport.ua – о героях прошлого года, которые в этом году далеко не всегда герои

7А. Расписание матчей украинок на турнире WTA 500 в Мериде на 24 февраля

В понедельник на корты Мексики выйдут Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева

7В. Будет ли дерби? Костюк и Калинина получили соперниц на пятисотнике в Мериде

Марта в 1-м раунде сыграет против Дарьи Сэвилл, а Ангелина встретится с Леолией Жанжан

7С. Рейтинг WTA. Костюк вернулась в топ-20, Киз впервые стала пятой ракеткой

Марта занимает 19-е место, Ястремская поднялась на 44-ю позицию, +10 строчек у Соболевой

8. Довбик может покинуть Рому. Его хочет один из сильнейших клубов мира

Артемом заинтересовался «Интер»

9. Наши за границей. Скапинцев оформил дабл-дабл в матче G-лиги

Однако «Рип Сити» уступил «Тексас Леджендс»

10. Обновили рекорд сезона. Ривне и Старый Луцк набрали на двоих 181 очко

Команды показали очень интересный баскетбол