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Англия
25 февраля 2025, 07:37 | Обновлено 25 февраля 2025, 07:38
813
0

Звезда Ман Сити может сменить команду в АПЛ. Среди претендентов – Бавария

Джек Грилиш близок к смене клубной прописки

25 февраля 2025, 07:37 | Обновлено 25 февраля 2025, 07:38
813
0
Звезда Ман Сити может сменить команду в АПЛ. Среди претендентов – Бавария
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Грилиш

Английский полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш может сменить команду в Английской Премьер-лиге уже зимой.

По информации источника, представители футболиста предложили услуги полузащитника руководству «Ньюкасла».

Ожидается, что «горожане» будут просить за трансфер Джека гораздо меньше 100 миллионов фунтов, за которые его купили. Кроме того, игроку нужно будет существенно сократить свою зарплату.

Кроме «Ньюкасла», Грилишем также интересуются «Интер», «Бавария» и родной клуб Джека – «Астон Вилла». Действующий контракт англичанина рассчитан до 30 июня 2027 года.

В этом сезоне Джек забил 2 гола и отдал 5 ассистов в 24 матчах на клубном уровне за «горожан».

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Джек Грилиш Бавария Ньюкасл Английская Премьер-лига Астон Вилла трансферы трансферы АПЛ Манчестер Сити
Олег Вахоцкий Источник: The Chronicle
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