26 марта в 19.00 по киевскому времени в Лондоне на знаменитой арене «Уэмбли» национальная сборная Украины стартует в отборочном турнире на Евро-2024 поединком против действующих вице-чемпионов Европы – сборной Англии.

Англия

На недавнем Мундиале английская сборная споткнулась в четвертьфинале о сборную Франции. Итог выступления команды «трех львов» на турнире в Катаре признали неудачным: в Англии практически все грезили, как минимум, финалом. Наставник англичан Саутгейт намеревался уйти в отставку, однако, подумав, решил остаться. И как минимум до конца отборочного цикла Евро-2024 Гарет будет возглавлять сборную Англии (его контракт рассчитан до конца 2024 года).

В отборе на Евро-2024 англичане стартовали выездным поединком против действующих чемпионов Европы – итальянцев. Матч на стадионе имени Диего Марадоны стал повторением финала Евро-2020. В этот раз победу одержали родоначальники футбола – 2:1.

Несмотря на минимальное преимущество в счете, по игре англичане смотрелись явно лучше. И реализуй все свои моменты, могли выигрывать с более солидным счетом.

Однако и минимальной победе Саутгейт оказался очень довольным, ведь это весомая заявка на итоговое первое место в группе.

Эта победа для англичан стала по-настоящему исторической, ведь они впервые в своей истории одолели на выезде итальянцев (если принимать во внимание официальные поединки).

Еще одно знаменательное событие с того матча – капитан сборной Англии Гарри Кейн стал рекордсменом своей сборной по числу забитых мячей. Сейчас на его счету – 54 точных удара, что на один больше, чем у Руни.

Поединок против сборной Украины пропустят три основные игрока «трех львов». Из-за травм не сыграют форвард «МЮ» Решфорд и полузащитник «Челси» Маунт. А вот защитник «МЮ» Шоу пропустит встречу по причине дисквалификации.

Гарет Саутгейт, главный тренер сборной Англии:

- Сразу после матча против сборной Италии мы начали думать об игре со сборной Украины. Этот матч будет сложным. В первую очередь потому, что соперник приедет отдохнувшим, так как первый тур отбора он пропускал. Нам понадобится поддержка наших болельщиков на «Уэмбли».

Украина

Сложно вспомнить нечто похожее в истории нашей национальной команды, с чем столкнулась сборная Украины накануне старта в отборе на Евро-2024.

Окромя тяжелейшей ситуации, вызванной рашистской агрессией в нашу страну, которая так или иначе сказывается на моральном состоянии наших футболистов, обязательно нужно говорить и о сугубо футбольных факторах.

Практически за месяц до старта отбора на чемпионат Европы, наша команда была единственной среди всех континентальных сборных, у кого не было наставника. Контракт с бывшим тренером «сине-желтых» Петраковым истек в конце прошлого года, и УАФ не стала его продлевать.

Президент украинской футбольной ассоциации Павелко очень рассчитывал пригласить на вакантную должность Реброва, однако тот связан контрактом с «Аль-Айном». В итоге в авральном режиме было решено назначить действующего тренера молодежной сборной Украины и «Александрии» Ротаня наставником и главной команды страны. С приставкой «и.о». На один матч – против сборной Англии. А там, дескать, видно будет.

Список игроков, вызванных Ротанем на матч на «Уэмбли», можно считать вполне адекватным и актуальным. Если бы не одно «но»: приглашение Коноплянки. Бывший вингер «Днепра» и «Шахтера» уже давно прошел свой пик и доигрывает в скромной польской «Краковии», однако зачем-то получил вызов в главную команду страны. Может для того, чтобы обменяться футболками с Кейном?

В рамках подготовки к игре против сборной Англии, «сине-желтые» провели контрольный поединок против дубля «Брентфорда». И победили 2:0. Забитыми мячами отличились Сваток и Судаков.

Ротань использовал фактически два состава на игру против «Брентфорда»: те, кто сыграл в первом тайме, во втором уже отдыхали. Посему предположить, каким именно окажется стартовый состав на игру против Англии, весьма сложно.

Что касается кадровых проблем нашей команды, то они существенные. Травмированы два голкипера – Бущан и Ризнык. Против «Брентфорда» по тайму сыграли Лунин и Шевченко. Трубин вообще не играл. По какой причине – непонятно.

Не сыграет на «Уэмбли» и Забарный: Илья до сих пор восстанавливается от последствий травмы.

Восстанавливается от повреждения и капитан «сине-желтых» Ярмоленко, но он остается в лагере нашей команды. По причине простуды против «Брентфорда» не сыграл Сидорчук. Не сыграл и Зинченко. Но из-за того, что ему дали возможность отдохнуть.

Руслан Ротань, и.о. главного тренера сборной Украины:

- Этот матч на Уэмбли – это матч не только игроков или тренеров, а и всей страны. И я хочу поблагодарить народ Великобритании за помощь в войне с нашим врагом. И для нас очень важна поддержка, мы вам очень благодарны. И этот матч за наших воинов, которые нас защищают. Мы понимаем, что то, что происходит в Украине, очень страшно. Мы должны порадовать всех игрой и результатом, дать какие-то позитивные эмоции. Мы играем с соперником, я считаю, топ-5 в мире. Нужно собраться и показать результат.

Личные встречи

До предстоящего поединка соперники провели между собой восемь матчей. Ощутимый перевес на стороне родоначальников футбола: пять ихних побед против одной нашей. Еще две встречи завершились ничьими.

Последняя на данный момент игра между соперниками состоялась третьего июля 2021 года в рамках четвертьфинала Евро-2020. И завершилась разгромом подопечных Андрея Шевченко – 4:0.

Прогноз

Сложный во всех отношениях поединок для нашей команды. Англичане – объективно выше классом, к тому же играют дома, да еще после резонансной победы над Италией. У команды хозяев есть определенные кадровые проблемы, но учитывая серьезную глубину состава англичан, можно не сомневаться, что Саутгейту удастся без особых проблем и вреда для итогового результата варьировать составом.

У команды Ротаня проблем значительно больше. Ибо для самого наставника матч такого уровня – дебютный. Есть проблемы с голкипером и с центральным защитником. Не в лучшей форме основной форвард Яремчук. Вряд ли сыграет капитан Ярмоленко.

Помимо всего этого, англичане в отличном расположении духа и в таком же игровом тонусе. Чего не скажешь о наших. Учитывая все эти и другие нюансы, предположим, что, к сожалению, победит явный фаворит – сборная Англии. Причем выиграет уверенно. Как минимум с разницей в два мяча.

Ориентировочные составы

Англия: Пикфорд – Уокер, Макгвайр, Стоунз, Чиллвел, Райс, Филлипс, Беллингем, Сака, Грилиш, Кейн

Украина: Трубин – Караваев, Матвиенко, Попов, Миколенко, Степаненко, Зинченко, Малиновский, Мудрик, Цыганков, Яремчук.

26 марта, воскресенье