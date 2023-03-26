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Евро
Англия
26.03.2023 19:00 – FT 2 : 0
УКРАИНА
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Чемпионат Европы
26 марта 2023, 20:57 | Обновлено 26 марта 2023, 21:06
1978
48

Поражение на Уэмбли. Украина проиграла Англии в квалификации Евро-2024

Судьбу поединка решили голы в конце первого тайма

26 марта 2023, 20:57 | Обновлено 26 марта 2023, 21:06
1978
48
Поражение на Уэмбли. Украина проиграла Англии в квалификации Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Отбор на ЧЕ-2024 по футболу. Группа С. 2-й тур.

Англия – Украина – 2:0.

Кейн (37), Сака (40)

Малиновский (69)

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр, Чилвелл – Райс, Хендерсон – Сака, Мэддисон (Грилиш, 85), Беллингем (Галлахер, 86) – Кейн (Тоуни, 81).

Украина: Трубин – Караваев (Буяльский, 61), Сваток, Матвиенко, Миколенко (Соболь, 62) – Степаненко (Коноплянка, 90), Зинченко – Судаков, Малиновский, Мудрик (Цыганков, 61) – Яремчук (Довбик, 74).

Арбитр: Сердар Гезюбююк (Нидерланды).

Стадион «Уэмбли» (Лондон, Англия).

АНГЛИЯ – УКРАИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 49
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Letifer
На фоне Ротаня Петраков топ-тренер
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+5
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Влад Тараненко
Дякую Англії що вирішали зберегти нашу честь та кинули грати після 2-0, бо міг бути повтор рахунку Шахтаря по такій грі 
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+4
dudigo78
Прогнозував поразку з більшою різницею, але кращу гру, хоча б таку як на євро в 1/4. а вийшло взагалі аби що. місцями наша збірна виглядала, як аматори. дякуємо англійцям, що реально нас пожаліли. А з таким підходом до збірною як у нас зараз є, то третє місце в цій групі малоймовірне. Тут ще питання чи наберемо ми з Мальтою 6 очок?
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+4
roman75zpr
А сколько бравады было перед игрой... Только это и могут
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+3
pricolist
Зіграли просто як безхребетні, тренер взагалі не зрозуміло що тут робить і нехай йде, щоби ніхто ніколи не бачив. Гравцям тверда двійка за матч, нехай їм буде соромно. Шансів на Євро нуль.  
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+3
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Alex AS
Закономерно печально.
ротань не тренер, в демо версии увидели теперь.
Позорно не создать моментов даже для гола престижа.
Чего было выпускать Яремчука не понятно.
Чего было не выпустить со старта Довбика и Цыганкова тоже. 
Трубин какой-то не уверенный.
В общем 2:О еще норм как для этого не понятно чего.
Коноплянка по приколу? Ну такое.
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+3
Mykhailo Stepanov
прийнятний рахунок, пощастило...звичайно на диво ніхто не сподівався,
але гра ганебна. Ніякий тренер не допоможе якщо гравці не вступають в
боротьбу, туплять і мають купу браку...Вихід Коноплянки окрема ганьба на кшалт виходу Тимощука на ЕВРО 2016
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+2
axylinam
Самое обидное, что англичане нас обыграли фактически  играя пешком в довольно простенький в тактическом плане футбол
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+2
rozalievka
Позорище!! зачем так играть?(( Мне стыдно!!
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+2
bonv
Що це було Ротань? Жесть.
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+2
Antonio Mozarella
Хто поставив Вротаня тренером?
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+2
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Gargantua
после двух голов Англия играла в эконом режиме.
и на том спасибо, не унизили
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+2
Mike000000
Мудрык.300млн минимум!!!БРИЛИАНТ .
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+2
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Rys2575
спасибо английчанам что пожалели нас и мы не проиграли с рагромным счетом
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+1
Игорь Матвиенко
Матвієнко, Маліновський,Караваев,Яремчук зовсім не грали
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+1
Mr Voevudskiy
Овощи. Хотя чего ждать от физрука!?
Про трансляцию от петухов из суспыльного вообще молчу (гейропэйська якысть)
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+1
Nordenus
Сказать особо нечего, игры как таковой нет. Следующие 2-3 года отборов будут слиты. А ведь надо было лишь Шотландию обыграть в последней игре... ну сами виноваты, теперь пару лет в никуда, точно без Евро или ЧМ... 
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+1
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Lesovij7
Позитивно выделить хотя бы1 игрока сборной даже нельзя
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+1
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Умник
Зато тауер трафаргальскую посмотрели. На стоун хендж наверное времени не было. 
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0
Calm
Печаль
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0
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