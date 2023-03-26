Поражение на Уэмбли. Украина проиграла Англии в квалификации Евро-2024
Судьбу поединка решили голы в конце первого тайма
Отчет о матче ожидайте позже.
Отбор на ЧЕ-2024 по футболу. Группа С. 2-й тур.
Англия – Украина – 2:0.
Кейн (37), Сака (40)
Малиновский (69)
Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр, Чилвелл – Райс, Хендерсон – Сака, Мэддисон (Грилиш, 85), Беллингем (Галлахер, 86) – Кейн (Тоуни, 81).
Украина: Трубин – Караваев (Буяльский, 61), Сваток, Матвиенко, Миколенко (Соболь, 62) – Степаненко (Коноплянка, 90), Зинченко – Судаков, Малиновский, Мудрик (Цыганков, 61) – Яремчук (Довбик, 74).
Арбитр: Сердар Гезюбююк (Нидерланды).
Стадион «Уэмбли» (Лондон, Англия).
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Деонтей уверен, что это не должно быть для нас сюрпризом
Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу «ястребов»
ротань не тренер, в демо версии увидели теперь.
Позорно не создать моментов даже для гола престижа.
Чего было выпускать Яремчука не понятно.
Чего было не выпустить со старта Довбика и Цыганкова тоже.
Трубин какой-то не уверенный.
В общем 2:О еще норм как для этого не понятно чего.
Коноплянка по приколу? Ну такое.
але гра ганебна. Ніякий тренер не допоможе якщо гравці не вступають в
боротьбу, туплять і мають купу браку...Вихід Коноплянки окрема ганьба на кшалт виходу Тимощука на ЕВРО 2016
и на том спасибо, не унизили
Про трансляцию от петухов из суспыльного вообще молчу (гейропэйська якысть)