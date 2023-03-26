Руслан РОТАНЬ: «Этот матч на Уэмбли даст толчок нашей команде»

26 марта сборная Украины в Лондоне на «Уэмбли» провела стартовый матч квалификации Евро-2024 против команды Англии (0:2).

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На послематчевой пресс-конференции коуч сине-желтых Руслан Ротань рассказал о причинах поражения.

– Чего сегодня не хватило для достижения положительного результата?

– Я считаю, мы немного не дотерпели до конца первого тайма. Когда пропускаешь голы «в раздевалку», нужно психологически перестраиваться. Когда соперники счет удваивают, это становится сложной задачей для нашей команды, потому что мы понимали, против кого играем. Мы играли против Англии, сильной команды, мастерство которой на очень высоком уровне. Могу сказать, что ребята заслуживают большего. У нас очень хорошая команда, ей нужно время, вы увидите, что этот коллектив способен на гораздо большее.

– Сборная Украины не играла с сентября прошлого года, насколько сложно было сегодня? Что вы думаете об украинских болельщиках, которым предоставили возможность поддержать команду?

– Очень сложно удался первый матч после такой паузы. Сейчас мы немного омолаживаемся, и этот баланс в будущем даст результат и сделает хорошую команду. Первая игра против сильного соперника показала, что будущее у этой команды есть.

Хочу поблагодарить болельщиков, как наших, так и английских, которые также нас поддерживали. Это невероятная атмосфера, о которой можно только мечтать. Надеюсь, что этот матч на «Уэмбли» даст толчок нашей команде для достижения больших высот.

– В чем была идея перевода Зинченко на позицию дело в защите во втором тайме?

– Когда мы заходили во фланг, то теряли много мячей. Поэтому я рассчитывал, что будет меньше потерь и больше контроля игры. Плюс я выпустил свежих игроков в середину поля, чтобы дать толчок, быть более активными впереди, переломить ход встречи. К сожалению, нам не удалось быть слишком агрессивными впереди. Местами мы неплохо контролировали мяч, но не хватало терпения в некоторых эпизодах, когда нужно было сохранять мяч и искать момент.

– Ваша квалификационная кампания проходит при сложных обстоятельствах. Как вы думаете, насколько хорошо вам удастся выступить?

– Действительно, в логистическом плане нам очень тяжело, мы практически 24 часа собираемся на матчи и приезжаем на место, где обустраиваем лагерь. Но мы должны исходить из того, что у нас есть. К сожалению, идет война, мы должны это понимать. Мы только можем поблагодарить наших воинов за то, что они дают нам возможность проводить матчи с такими командами. Проблема логистики уже на втором плане – мы должны к этому привыкнуть. Дай Бог, чтобы война в нашей стране скорее закончилась.

– Многие болельщики ожидали Цыганкова в стартовом составе. Почему вы решили выпустить его на замену и не жалеете ли вы о таком решении?

– Когда матч заканчивается с таким результатом, то можно после него многое говорить и оправдываться. Но перед игрой у нас есть план. Мы прекрасно понимали, что первый тайм для нас будет тяжелым, сборная Англии будет активно прессовать, накрывать, давать мало времени на работу с мячом. Нам нужно было просто выдержать это давление, хорошо контролировать мяч. На второй тайм была идея, что находящийся в прекрасной форме Цыганков сможет сделать результат своими успешными действиями. К сожалению, планы не сошлись. Поэтому можно по-разному оценивать это, но это было мое решение.

– Не считаете ли вы, что немного опоздали с заменами, в частности, можно было раньше выпустить Довбика?

– Действительно, возможно, немного раньше можно было выпустить Довбика. Но Яремчук очень хорошо работал на оборону, у него это хорошо получается.