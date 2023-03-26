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Евро
Англия
26.03.2023 19:00 – FT 2 : 0
УКРАИНА
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26 марта 2023, 22:35 | Обновлено 26 марта 2023, 22:56
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30

Руслан РОТАНЬ: «Этот матч на Уэмбли даст толчок нашей команде»

И.о наставника сборной Украины рассказал о причинах поражения в Англии

26 марта 2023, 22:35 | Обновлено 26 марта 2023, 22:56
3015
30
Руслан РОТАНЬ: «Этот матч на Уэмбли даст толчок нашей команде»
УАФ. Руслан Ротань

26 марта сборная Украины в Лондоне на «Уэмбли» провела стартовый матч квалификации Евро-2024 против команды Англии (0:2).

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На послематчевой пресс-конференции коуч сине-желтых Руслан Ротань рассказал о причинах поражения.

– Чего сегодня не хватило для достижения положительного результата?

– Я считаю, мы немного не дотерпели до конца первого тайма. Когда пропускаешь голы «в раздевалку», нужно психологически перестраиваться. Когда соперники счет удваивают, это становится сложной задачей для нашей команды, потому что мы понимали, против кого играем. Мы играли против Англии, сильной команды, мастерство которой на очень высоком уровне. Могу сказать, что ребята заслуживают большего. У нас очень хорошая команда, ей нужно время, вы увидите, что этот коллектив способен на гораздо большее.

– Сборная Украины не играла с сентября прошлого года, насколько сложно было сегодня? Что вы думаете об украинских болельщиках, которым предоставили возможность поддержать команду?

– Очень сложно удался первый матч после такой паузы. Сейчас мы немного омолаживаемся, и этот баланс в будущем даст результат и сделает хорошую команду. Первая игра против сильного соперника показала, что будущее у этой команды есть.

Хочу поблагодарить болельщиков, как наших, так и английских, которые также нас поддерживали. Это невероятная атмосфера, о которой можно только мечтать. Надеюсь, что этот матч на «Уэмбли» даст толчок нашей команде для достижения больших высот.

– В чем была идея перевода Зинченко на позицию дело в защите во втором тайме?

– Когда мы заходили во фланг, то теряли много мячей. Поэтому я рассчитывал, что будет меньше потерь и больше контроля игры. Плюс я выпустил свежих игроков в середину поля, чтобы дать толчок, быть более активными впереди, переломить ход встречи. К сожалению, нам не удалось быть слишком агрессивными впереди. Местами мы неплохо контролировали мяч, но не хватало терпения в некоторых эпизодах, когда нужно было сохранять мяч и искать момент.

– Ваша квалификационная кампания проходит при сложных обстоятельствах. Как вы думаете, насколько хорошо вам удастся выступить?

– Действительно, в логистическом плане нам очень тяжело, мы практически 24 часа собираемся на матчи и приезжаем на место, где обустраиваем лагерь. Но мы должны исходить из того, что у нас есть. К сожалению, идет война, мы должны это понимать. Мы только можем поблагодарить наших воинов за то, что они дают нам возможность проводить матчи с такими командами. Проблема логистики уже на втором плане – мы должны к этому привыкнуть. Дай Бог, чтобы война в нашей стране скорее закончилась.

– Многие болельщики ожидали Цыганкова в стартовом составе. Почему вы решили выпустить его на замену и не жалеете ли вы о таком решении?

– Когда матч заканчивается с таким результатом, то можно после него многое говорить и оправдываться. Но перед игрой у нас есть план. Мы прекрасно понимали, что первый тайм для нас будет тяжелым, сборная Англии будет активно прессовать, накрывать, давать мало времени на работу с мячом. Нам нужно было просто выдержать это давление, хорошо контролировать мяч. На второй тайм была идея, что находящийся в прекрасной форме Цыганков сможет сделать результат своими успешными действиями. К сожалению, планы не сошлись. Поэтому можно по-разному оценивать это, но это было мое решение.

– Не считаете ли вы, что немного опоздали с заменами, в частности, можно было раньше выпустить Довбика?

– Действительно, возможно, немного раньше можно было выпустить Довбика. Но Яремчук очень хорошо работал на оборону, у него это хорошо получается.

События матча

40’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Англия).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Англия).
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ФОТО. Как сборная Украины сражалась на Уэмбли против англичан
Руслан Ротань сборная Англии по футболу сборная Украины по футболу пресс-конференция Англия - Украина Евро-2024 видео выбор редакции
Источник Украинская ассоциация футбола
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andruha40
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+14
Сергей Волюх
Не дотерпіли до чого???...До третього голу???...яшоб начали бігать...😂😂😂👍✋
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+13
Показать Скрыть 1 ответ
настя круссер
Русик ну тебя на ....й!
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+10
Sher15
Из интервью тренера можно понять что он вообще то доволен игрой команды .Активно боролась. Немного не хватило .А то что ни одного момента не создали то не страшно .в другом матче создадут 
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+8
an52
Поштовх у якому напрямку?
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+7
Henriklarsson11
цей матч тобі даст поштовх подалі від сбірної. 
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+6
Tasha19
Ротань такого "нагородив" на прес конференції, що і смішно, і плакати хочеться((
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+6
BekXan
 – Чого сьогодні не вистачило задля досягнення позитивного результату?В таких журналістів потрібно забирати акредитацію.Це просто дичина щоб не матюкатися.Що в голові в людини щоб ставити таке тупе питання?
«Цей матч на Вемблі дасть поштовх нашій команді»Який в наступному поєдинку завдати хоч один удар в рамку воріт?
Так ніхто не розраховував на диво,але ніхто і не очікував що футболісти забудуть як грати.Таке враження що вони перший раз знайомі по команді і бачать поле.Це маячня повна  вся розповідь Ротаня.Програвати можна гідно і з грою.А тут Англія просто грала без тиску поспіху і на пів ноги,а наші футболісти були статистами.
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+6
Kaftan
Я ж казав. Привезли на екскурсію, жінок. І начхати на футбол. Як завжди. І кравченко, кричав, що не потрібно легіонерів. Є хлобці, які набагато кращі. То де вони?  Я був на стадіоні. Команда пивзаводу
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+6
jugulator
Хiба що новий толчок в санвузлi.
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+6
Показать Скрыть 1 ответ
Maxim Shkurat
https://youtu.be/ZpNHOLfUeAQ Украина - Португалия 1996 год, вот так
нужно играть с топ командами, а не эта импотенция которую мы увидели
сегодня, наши военные ценой многих жизней остановили орду орков, а эти
недоделанные не могут в прессинге отобрать мячь и дать передачу на 2
метра? Да команда Англии сильнее, но нельзя так безвольно отступать и
сдаваться, Украинская Армия не сдалась, а вам крашеным уебкам не стыдно
за такую игру?
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+5
Алексей Петров
Я как Скабееву послушал, они там все оторвались от реальности. Привыкли, что мы мы их не критикуем и жалеем постоянно , думают "аа, та всё равно схавают, будем говорить, что всё хорошо"
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+5
14sergey1953
Ротань говорит, идет война... Вы что с окопов на Уэмбли приехали? Проиграли бездарно. Ни единого удара в створ ворот. Какой потенциал? Просто повезло, что не 5:0, а 2:0. Ошибок море, зачем было выпускать нулевого Мудрыка, которому Английчане выставили самую низкую оценку - 5.7. и т.д. Очень обидно. Все так ждали этого матча в такое сложное время.
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+4
Александр Науменко
Поштовх дасть знищення корупціі, як в футболі, так і в країні.
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+4
OdessaMaMa
Какой толчек и кому даст??? Сборище коррупционеров назначили бывшего среднего игрока, тренером сборной Украины! Не имеющего достойного опыта и квалификации! Не спорю может из Ротаня через 10-15лет что то и получится! Ждём Реброва? Нахера? Он даст при всём уважении 100% результат? 
Это просто п..здец. С..ки вешать вас нужно, всё руководство ФФУ и близлежащих убл..дков! Маркевич просиживает сколько? Хотя уверен принёс бы гораздо большую пользу чем предыдущие тренеры к сожалению Шевы это тоже касается!! Одним словом руководят украинским футболом УБЛ..ДКИ и ВЫР..ДКИ!!!
Ответить
+3
VK-Sport
ви сьогодні і правда були як на толчку...жодного удара по воротах...жодної осмисленої атаки...
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+3
ALM
Руслан мабуть вирішив, що йому дали тренувати зб. Іспанії, причому часів Ротаня-гравця: з Інієстою, Хаві та ін. Інакше як пояснити коротку перепасовку у своїй штрафній? І це з Англією? У нас практично немає гравців з такою технікою.
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+3
настя круссер
Что что Кравченко делал в сборной?
Ответить
+3
Sa sha
Господи уберите этого дегенерата от сборной 😠
Ответить
+2
Slava_Dyatlov
Ой дурак... 
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+2
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