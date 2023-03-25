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Чемпионат Европы
25 марта 2023, 14:29 | Обновлено 25 марта 2023, 14:34
211
0

Англия – Украина. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка квалификации чемпионата Европы-2024

25 марта 2023, 14:29 | Обновлено 25 марта 2023, 14:34
211
0
Англия – Украина. Текстовая трансляция матча

В воскресенье, 26-го марта, состоится поединок 2-го тура группового этапа квалификации чемпионата Европы-2024 в рамках группы C, в котором сразятся Англия и Украина. Матч пройдет в Лондоне (Англия), на поле стадиона «Уэмбли», начало в 19:00.

Команда Гарета Саутгейта свой первый матч в квалификации на Евро-2024 выиграла в гостях у Италии, поэтому сейчас чувствует себя достаточно уверенно в турнирном плане. В отличии от футболистов Руслана Ротаня, для которых отборочный этап только начинается, и сразу же под руководством нового главного тренера предстоит сыграть на одной из главных европейских арен. С командой «трех львов» у нас нередко проходили успешные встречи, однако наиболее свежим в памяти является разгром на прошлом чемпионате Европы. Впрочем, если и стоит задача выйти из группы, то необходимо цепляться за очки в матчах против явных фаворитов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Англия – Украина, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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