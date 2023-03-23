Два разных тайма, рекорд Кейна. Сборная Англии удержала победу над Италией

Противостояние сборных Англии и Италии стало украшением первого игрового дня отборочного турнира Евро-2024. «Львы» очень давно в официальных матчах не обыгрывали «Скуадру Адзурру». Встречались соперники и в финале Евро-2020: тогда успех сопутствовал итальянцам, которые вырвали титул в серии пенальти. После этого команды встречались в Лиге наций. Матч в Англии завершился безголевой ничьей, а в Милане итальянцы одержали минимальную победу.

Хозяева поля агрессивно начали встречу, совершив несколько перспективных подходов к штрафной соперников. Но такая игра продолжалась недолго: вскоре англичане взяли мяч под контроль и сами начали искать подходы к владениям оппонентов. Доннарумма продемонстрировал свою реакцию после удара Беллингема. А розыгрыш углового плачевно завершился для итальянцев. Кейну не дал замкнуть навес Спинаццола, но мяч отскочил к Райсу, который свой шанс не упустил.

Быстрый гол добавил еще больше уверенности команде Гарета Саутгейта. Англичане контролировали ход событий и доминировали на поле. У хозяев поля совсем не шла конструктивная игра: они не могли подобраться к штрафной сборной Англии. Перед перерывом дела «Скуадры Адзурры» совсем усугубились. После навеса с углового мяч попал в выставленную руку Ди Лоренцо. Арбитр посмотрел видеоповтор и указал на 11-тиметровую отметку. Пенальти реализовал Кейн, который стал лучшим бомбардиром в истории своей национальной команды (54 гола). Тут же каким-то невероятным образом упустил отличный шанс довести счет до разгромного Грилиш, не сумевший переправить мяч в пустой угол ворот.

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А вот второй тайм кардинально отличался от первого. Итальянцы заиграли намного активнее, в то время как игра гостей совсем расклеилась. И «Скуадра Адзурра» довольно быстро сократила разрыв в счете: шикарной передачей Пеллегрини сполна воспользовался дебютант сборной Италии Ретеги.

Итальянцы продолжали оказывать давление на штрафную соперников, и «львы» с трудом оборонялись. Мяч быстро перемещался вокруг штрафной сборной Англии, но до по-настоящему голевых моментов дело не доходило. Отличный шанс на камбек у хозяев появился, когда Шоу умудрился схлопотать две желтые карточки подряд (причем первый «горчичник» он получил за задержку времени). Англия осталась в меньшинстве, и хозяева понеслись в атаку. Правда, надолго их не хватило. На последних минутах встречи англичане уверенно оберегали победный результат.

Сборная Англии успешно стартовала в отборочном турнире и в ближайшее воскресенье встретится с национальной командой Украины. Итальянцы в тот же день на выезде сыграют с Мальтой.

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Квалификация Евро-2024. Группа С. 1 тур.

Италия – Англия – 1:2

Ретеги (56) – Райс (13), Кейн (44, пен.)

Жоржиньо (62), Ди Лоренцо (53), Ачерби (92) – Райс (29), Магуайр (57), Уокер (72), Шоу (78)

Шоу (80, вторая желтая карточка)

Италия: Доннарумма, Спинаццола, Ачерби, Толой, Ди Лоренцо, Верратти (Скамакка, 88), Жоржиньо (Тонали, 69), Барелла (Кристанте, 62), Пеллегрини (Жоржиньо, 69), Ретеги, Берарди (Политано, 62).

Англия: Пикфорд, Шоу, Магуайр, Стоунз, Уокер, Беллингем (Галлахер, 85), Райс, Филлипс, Грилиш (Фоден, 69; Триппьер, 81), Кейн, Сака (Джеймс, 85).

Арбитр: Срджан Йованович (Сербия)

Стадион «Диего Армандо Марадона» (Неаполь, Италия)

ИТАЛИЯ – АНГЛИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА