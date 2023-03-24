Гарет САУТГЕЙТ: «Мы показали с Италией два разных тайма»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт дал оценку победе подопечных над командой Италии (2:1) в отборе на Евро-2024.

«Мы провели выдающийся первый тайм, но после перерыва было очень сложно. Показали два разных тайма. Сначала прекрасно контролировали игру и не позволяли сопернику эффективно использовать прессинг, могли забить третий мяч.

В начале второго тайма приняли несколько неверных решений, что изменило игровой рисунок», – признался Саутгейт.