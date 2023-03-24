Чемпионат Европы24 марта 2023, 03:31 | Обновлено 24 марта 2023, 03:37
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Гарет САУТГЕЙТ: «Мы показали с Италией два разных тайма»
Тренер – о победе Англии над Италией
24 марта 2023, 03:31 | Обновлено 24 марта 2023, 03:37
49
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт дал оценку победе подопечных над командой Италии (2:1) в отборе на Евро-2024.
«Мы провели выдающийся первый тайм, но после перерыва было очень сложно. Показали два разных тайма. Сначала прекрасно контролировали игру и не позволяли сопернику эффективно использовать прессинг, могли забить третий мяч.
В начале второго тайма приняли несколько неверных решений, что изменило игровой рисунок», – признался Саутгейт.
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