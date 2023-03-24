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23.03.2023 21:45 – FT 1 : 2
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24 марта 2023, 03:31 | Обновлено 24 марта 2023, 03:37
49
0

Гарет САУТГЕЙТ: «Мы показали с Италией два разных тайма»

Тренер – о победе Англии над Италией

24 марта 2023, 03:31 | Обновлено 24 марта 2023, 03:37
49
0
Гарет САУТГЕЙТ: «Мы показали с Италией два разных тайма»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт дал оценку победе подопечных над командой Италии (2:1) в отборе на Евро-2024.

«Мы провели выдающийся первый тайм, но после перерыва было очень сложно. Показали два разных тайма. Сначала прекрасно контролировали игру и не позволяли сопернику эффективно использовать прессинг, могли забить третий мяч.

В начале второго тайма приняли несколько неверных решений, что изменило игровой рисунок», – признался Саутгейт.

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Гарет Саутгейт сборная Англии по футболу сборная Италии по футболу Италия - Англия
Источник УЕФА
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