В четверг, 23 марта, на стадионе имени Диего Марадоны в Неаполе проходит матч 1-го тура отбора к Евро-2024 между сборными Италии и Англии.

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Стартовый свисток сербского арбитра Срджана Йовановича прозвучал в 21:45 по киевскому времени.

⚽️ Деклайн Райс открыл счет для сборной Англии. Уже на 13-й минуте матча Италия пропустила гол.

⚽️ Исторический гол был забит на 44-й минуте. Гарри Кейн реализовал пенальти (за игру соперника рукой) и стал лучшим бомбардиром сборной Англии за всю историю (54 гола). Гарри Кейн опередил по этому показателю Уэйна Руни, на счету которого 53 гола за англичан.

⚽️ На 56-й минуте Италия отыграла один гол и вернулась в борьбу. Гол забил Матео Ретеги, дебютант сборной Италии. Великолепную голевую передачу отдал Лоренцо Пеллегрини (1:2).

Италия – Англия – 1:2. Видео голов и обзор матча

Голы: Матео Ретеги, 56 – Деклан Райс, 13, Гарри Кейн, 44 (пен)

ГОЛ! 0:1. Деклан Райс, 13 мин.

ГОЛ! 0:2. Гарри Кейн, 44 мин (пен).

ГОЛ! 1:2. Матео Ретеги, 56 мин.