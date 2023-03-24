Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Италия – Англия – 1:2. Рекордный мяч Гарри Кейна. Видео голов и обзор матча
Евро
Италия
23.03.2023 21:45 – FT 1 : 2
Англия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
24 марта 2023, 00:23 | Обновлено 24 марта 2023, 01:11
1168
0

Италия – Англия – 1:2. Рекордный мяч Гарри Кейна. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура квалификации Евро-2024

24 марта 2023, 00:23 | Обновлено 24 марта 2023, 01:11
1168
0
Италия – Англия – 1:2. Рекордный мяч Гарри Кейна. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн и Деклан Райс

В четверг, 23 марта, на стадионе имени Диего Марадоны в Неаполе проходит матч 1-го тура отбора к Евро-2024 между сборными Италии и Англии.

  • Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток сербского арбитра Срджана Йовановича прозвучал в 21:45 по киевскому времени.

⚽️ Деклайн Райс открыл счет для сборной Англии. Уже на 13-й минуте матча Италия пропустила гол.

⚽️ Исторический гол был забит на 44-й минуте. Гарри Кейн реализовал пенальти (за игру соперника рукой) и стал лучшим бомбардиром сборной Англии за всю историю (54 гола). Гарри Кейн опередил по этому показателю Уэйна Руни, на счету которого 53 гола за англичан.

⚽️ На 56-й минуте Италия отыграла один гол и вернулась в борьбу. Гол забил Матео Ретеги, дебютант сборной Италии. Великолепную голевую передачу отдал Лоренцо Пеллегрини (1:2).

Италия – Англия – 1:2. Видео голов и обзор матча

Голы: Матео Ретеги, 56 – Деклан Райс, 13, Гарри Кейн, 44 (пен)

ГОЛ! 0:1. Деклан Райс, 13 мин.

ГОЛ! 0:2. Гарри Кейн, 44 мин (пен).

ГОЛ! 1:2. Матео Ретеги, 56 мин.

События матча

80’
Люк Шоу (Англия) получает красную карточку.
56’
ГОЛ ! Мяч забил Матео Ретеги (Италия).
44’
ГОЛ ! С пенальти забил Харри Кэйн (Англия).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Деклан Райс (Англия).
По теме:
Португалия – Лихтенштейн – 4:0. Дубль Роналду. Видео голов и обзор матча
Дубль Роналду. Португалия разгромила Лихтенштейн, а Босния – Исландию
Отбор Евро-2024. Хет-трик Хойлунда помог Дании, победа Северной Ирландии
сборная Англии по футболу сборная Италии по футболу Евро-2024 видео голов и обзор Деклан Райс Италия - Англия Гарри Кейн Матео Ретеги
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Без Зинченко. Ротань назвал стартовый состав сборной на матч с Брентфордом
Футбол | 23 марта 2023, 19:33 0
Без Зинченко. Ротань назвал стартовый состав сборной на матч с Брентфордом
Без Зинченко. Ротань назвал стартовый состав сборной на матч с Брентфордом

С первых минут выйдет экспериментальный состав

Тимощук подал иск против УАФ в Спортивный арбитражный суд
Футбол | 23 марта 2023, 16:13 22
Тимощук подал иск против УАФ в Спортивный арбитражный суд
Тимощук подал иск против УАФ в Спортивный арбитражный суд

Экс-игроку сборной Украины не дает покоя решение КДК УАФ, забравшего у него все регалии

Президент МОК: «Мы понимаем украинцев, но спорт должен быть нейтральным»
Олимпийские игры | 23.03.2023, 22:30
Президент МОК: «Мы понимаем украинцев, но спорт должен быть нейтральным»
Президент МОК: «Мы понимаем украинцев, но спорт должен быть нейтральным»
Промоутер Усика пролил свет на гонорар Александра за бой с Фьюри
Бокс | 23.03.2023, 12:47
Промоутер Усика пролил свет на гонорар Александра за бой с Фьюри
Промоутер Усика пролил свет на гонорар Александра за бой с Фьюри
Два разных тайма, рекорд Кейна. Сборная Англии удержала победу над Италией
Футбол | 23.03.2023, 23:41
Два разных тайма, рекорд Кейна. Сборная Англии удержала победу над Италией
Два разных тайма, рекорд Кейна. Сборная Англии удержала победу над Италией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
7 самых ценных свободных агентов с украинским паспортом на Transfermarkt
7 самых ценных свободных агентов с украинским паспортом на Transfermarkt
22.03.2023, 11:55 9
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик, ты гадкая и малая крыса»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик, ты гадкая и малая крыса»
23.03.2023, 19:03 20
Бокс
Экс-игрок Арсенала: «Зинченко? Не видел, чтобы левый защитник так играл»
Экс-игрок Арсенала: «Зинченко? Не видел, чтобы левый защитник так играл»
23.03.2023, 17:41 1
Футбол
Промоутер Усика: «Finita la comedia»
Промоутер Усика: «Finita la comedia»
22.03.2023, 15:52 4
Бокс
Азаренко наехала на Свентек из-за ее критики WTA после ситуации с Цуренко
Азаренко наехала на Свентек из-за ее критики WTA после ситуации с Цуренко
22.03.2023, 19:36 12
Теннис
ДЕВУШКА ДНЯ. Сексуальная итальянская рефери Клаудия Романи
ДЕВУШКА ДНЯ. Сексуальная итальянская рефери Клаудия Романи
22.03.2023, 11:22 18
Футбол
Это будет бомба. Тренер Усика предложил Фьюри нового соперника
Это будет бомба. Тренер Усика предложил Фьюри нового соперника
22.03.2023, 15:16 2
Бокс
Где смотреть онлайн товарищеский матч Брентфорд – Украина
Где смотреть онлайн товарищеский матч Брентфорд – Украина
23.03.2023, 06:46 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности