В четверг, 23 марта, состоится поединок квалификации Евро-2024, в котором встретятся сборные Италии и Англии. Матч пройдет в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона», стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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В первый игровой день нового отборочного турнира ожидается увлекательное противостояние грандов европейского футбола. Для украинских болельщиков оно интересно тем, что эти команды находятся в одной группе со сборной Украины. Уже в ближайшее воскресенье «сине-желтые» на «Уэмбли» встретятся с Англией. Итальянцы являются действующими чемпионами Европы. В финале Евро-2020 «Скуадра Адзурра» одолела именно Англию: победителя решающей встречи определила серия пенальти.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Италия – Украина, за которой можно следить в украинской версии сайта.