В четверг, 23 марта, на стадионе имени Диего Марадоны в Неаполе состоится матч 1-го тура отбора на чемпионат Европы по футболу 2024 между сборными Италии и Англии. Стартовый свисток сербского арбитра Срджана Йовановича прозвучит в 21:45 по киевскому времени.



Италия



Действующие чемпионы Европы начинают защиту титула. Первый матч квалификации к Евро-2024 в группе С – сразу повтор финала прошлого Евро против Англии. Тогда Италия в серии пенальти вырвала победу. После этого команды еще дважды играли в Лиге наций: победа Италии и ничья. Однако Италия провалилась в отборе к ЧМ-2022, когда проиграла Северной Македонии в стыковых играх. К слову, македонцы в группе с итальянцами в этой квалификации. Италия не поехала на Мундиаль в Катаре, проиграла домашний полуфинал Лиги Наций и Финалиссиму, но выиграла сложную группу в следующем розыгрыше Лиге Наций.

Роберто Манчини, не смотря на сомнительные результаты после Евро-2020, сохранил место у руля «адзурри». Роберто активно начал омолаживать состав, менять схему и теперь мы увидим совершенно другую Италию. Сложно сказать, что команда сможет продемонстрировать в этом отборе и конкретно в поединке против Англии, ведь официальные матчи Италия не играла давно, а тем более, против топов.



Интересно, что сборная сыграет в Неаполе лишь третий раз за последние 20 лет. Причём в предыдущих двух принимала Латвию и Армению. Что Италия сможет показать против Англии с болельщиками, которые уже видят Скудетто у «Наполи»?



Англия



Англия неплохо себя показала на ЧМ-2022 в Катаре. Однако это если судить по результатам. Разгромные победы над Ираном, Уэльсом и Сенегалом никак не помогли им уверенно выйти против Франции. Да и с США была странная ничья. Гаррет Саутгейт, как и Манчини в Италии, сохранил место наставника команды.

У Англии невозможно не отметить главную кадровую потерю – Маркус Рэшфорд. На ЧМ он даже не попадал в старт, однако затем за «МЮ» забивал буквально в каждом матче. Также англичанам не поможет Маунт, а Александер-Арнольд и Стерлинг и вовсе не были приглашены в сборную.

Естественно, команду за собой будет вести Харри Кейн, но на ЧМ к нему было слишком много вопросов, да и пенальти с Францией, который мог спасти «трех львов», смазал. Но, возможно, самой главной проблемой для подопечных Саутгейта является Магуайр. Про его невероятные действия на поле уже ходят легенды... А если серьезно, то кого Саутгейту выпускать вместо него? Англичане – будущие соперники Украины в воскресенье, 26 марта. То, что англичане сыграют вначале против итальянцев – и плюс, и минус. С одной стороны, они разыграются, смогут наладить «химию» состава, а с другой – усталость и риск получить новые травмы, а у англичан и так есть потери.



Ориентировочные составы

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Толой, Ачерби, Спинаццола, Кристанте, Верратти, Барелла, Лоренцо Пеллегрини, Ретеги, Ньонто

Англия: Пикфорд, Джеймс, Магуайр, Стоунз, Шоу, Беллингэм, Хендерсон, Райс, Сака, Кейн, Грилиш



Прогноз



За последние 10 лет команды 7 раз играли между собой. В 6 матчах из 7 каждый из коллектив забивал минимум по одному голу. Нашей ставкой будет вариант «обе забьют – Да» за коэффициент 1.87.

23 марта, четверг