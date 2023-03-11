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Чемпионат Англии
Борнмут
11.03.2023 14:30 – 66 1 : 0
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
11 марта 2023, 14:30 |
1403
1

Борнмут – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 марта в 14:30 видеотрансляцию матча 27-го тура АПЛ

11 марта 2023, 14:30 |
1403
1
Борнмут – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

11 марта в 14:30 проходит матч 27-го тура чемпионата Англии между командами «Борнмут» и «Ливерпуль».

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Борнмут – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.

Стартовые составы команд

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События матча

28’
ГОЛ ! Мяч забил Филип Биллинг (Борнмут).
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Источник Sport.ua
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Fred14
Борнмут. Хорошая скорость. 1 0
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