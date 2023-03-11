Англия11 марта 2023, 14:30 |
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Борнмут – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 марта в 14:30 видеотрансляцию матча 27-го тура АПЛ
11 марта 2023, 14:30 |
1403
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11 марта в 14:30 проходит матч 27-го тура чемпионата Англии между командами «Борнмут» и «Ливерпуль».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Борнмут – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.
Стартовые составы команд
📝 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 📝— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) March 11, 2023
🔺 Brooks back in squad
🔺 Kelly returns to line up
🔺 Lerma also in from the off
Our line up for #BOULIV 👊👊 pic.twitter.com/uevnWT4jzb
⚪ #BOULIV TEAM NEWS ⚪— Liverpool FC (@LFC) March 11, 2023
Here's how we line up to take up on AFC Bournemouth today!
События матча
28’
ГОЛ ! Мяч забил Филип Биллинг (Борнмут).
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