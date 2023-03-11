Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. После разгрома МЮ. Ливерпуль проиграл аутсайдеру Борнмуту
Чемпионат Англии
Борнмут
11.03.2023 14:30 – FT 1 : 0
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
11 марта 2023, 16:26 | Обновлено 11 марта 2023, 16:48
1422
12

После разгрома МЮ. Ливерпуль проиграл аутсайдеру Борнмуту

Команда Юргена Клоппа уступила на выезде

11 марта 2023, 16:26 | Обновлено 11 марта 2023, 16:48
1422
12
После разгрома МЮ. Ливерпуль проиграл аутсайдеру Борнмуту
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» в матче чемпионата Англии на выезде неожиданно проиграл аутсайдеру «Борнмуту» со счетом 0:1. Видимо, все голы команда Юргена Клоппа оставила в игре с МЮ, который обыграла 7:0.

Отметим, что Мохамед Салах не реализовал пенальти на 70-й минуте.

В заявке «Борнмута» все еще нет защитника Ильи Забарного, который восстанавливается после травмы.

Чемпионат Англии. 27-й тур

Борнмут - Ливерпуль 1:0
Гол: Биллинг, 28

По теме:
Лестер – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Эвертон – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Мудрик вернулся в основу Челси, Миколенко – в запасе Эвертона
Ливерпуль Борнмут чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо уже в Ужгороде. Известна заявка киевлян на матч с Днепром-1
Футбол | 11 марта 2023, 11:34 9
Динамо уже в Ужгороде. Известна заявка киевлян на матч с Днепром-1
Динамо уже в Ужгороде. Известна заявка киевлян на матч с Днепром-1

Команды сыграют в воскресенье, 12 марта

Седьмая победа подряд. Аль-Айн Реброва разрывает соперников в чемпионате
Футбол | 10 марта 2023, 21:14 3
Седьмая победа подряд. Аль-Айн Реброва разрывает соперников в чемпионате
Седьмая победа подряд. Аль-Айн Реброва разрывает соперников в чемпионате

Команда лидирует в таблице

Parimatch: «Более чем 2000 украинцев выталкивают с рынка труда»
Футбол | 11.03.2023, 09:13
Parimatch: «Более чем 2000 украинцев выталкивают с рынка труда»
Parimatch: «Более чем 2000 украинцев выталкивают с рынка труда»
Из аутсайдера – в топ-10. Ингулец обыграл Металлист благодаря дублю Одарюка
Футбол | 11.03.2023, 15:51
Из аутсайдера – в топ-10. Ингулец обыграл Металлист благодаря дублю Одарюка
Из аутсайдера – в топ-10. Ингулец обыграл Металлист благодаря дублю Одарюка
ВИДЕО. Усик принял предложение Фьюри о распределении гонорара 70 на 30
Бокс | 10.03.2023, 22:23
ВИДЕО. Усик принял предложение Фьюри о распределении гонорара 70 на 30
ВИДЕО. Усик принял предложение Фьюри о распределении гонорара 70 на 30
Комментарии 12
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
roman75zpr
Это АПЛ, друзья, тут такое случается, здесь расслабляться никому нельзя ни на один матч
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
nick07
Хто сам собі привезе проблеми як не Ліверпуль
Ответить
+2
Mike000000
Avtoigor, ты где? 
Ответить
+1
BAD👣BOY
Мене це не дивує. Аутсайдери в АПЛ грать як в останній раз, з ними завжди важко грати
Ответить
+1
Fred14
Борнмут свою.задачу выполнил .Ушел с последнего места .Нужно продолжать так .Им тоже обидно что в прошлом туре судья добавил 8 минут чтоб Арсенал выиграл.Но это люди с характером .
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Springfield
Ещё одно правило в действии. После цока - на толоку.)  Были такие игры в цок и банк. В одной столбиком крышки от пива и ситро или деньги, а в другой - в ямке. И если сбиваешь или попадаешь в ямку, то всё твоё и не надо  клепать металлической битой крышки или деньги на переворот. Но после цока обязательно потом самый неудачный бросок и последний в очереди на  попытки переворота.
Ну и нельзя красным играть в белом!
Ответить
0
Умник
Борнмут поздравляю
Ответить
0
Mike000000
А как же меня минусовали под постом про МЮ Ливерпуль.А я еще там сказал что им просто повезло и залетело у них тогда всё что могло.И тогда же я и сказал что Бормут они не выиграют
Ответить
-1
Rash VM
Яка це дибілкувата команда стала. Таке враження . що їх врікли і надовго. Неможливо і перечислити , що вони натворили в цьому чемпі. З Бормутом і пеналя получили , нє воно лупить по воронам на "криші" стадіону. То як цей баранячий Ліверпуль хоче щось добитися в цьому сезоні. Виграти 9:0 в Бормута в першому колі і я вже тоді зрозумів , Бормут їх вставить вдома. Як у воду дивився. Бажаю , щоб Лівер нічого не добився в цьому сезоні , навіть в Лігу конференцій щоб не пройшов. Щоб ці розфуфирені піжони зрозуміли як всі зробили крок-два вперед, а вони всралися на місці
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Провал защиты. Украина в Германии проиграла Австрии
Провал защиты. Украина в Германии проиграла Австрии
09.03.2023, 21:25 1
Другие виды
Фьюри поставил Усику ультиматум: «С каждным днем минус 1% от гонорара»
Фьюри поставил Усику ультиматум: «С каждным днем минус 1% от гонорара»
10.03.2023, 17:15 33
Бокс
ВИДЕО. Получил желтую и зарядил в лицо. Зинченко устроил разборки на поле
ВИДЕО. Получил желтую и зарядил в лицо. Зинченко устроил разборки на поле
10.03.2023, 11:05 2
Футбол
Месси согласен остаться в ПСЖ при одном условии
Месси согласен остаться в ПСЖ при одном условии
10.03.2023, 12:49 1
Футбол
Эстерсунд-2023. Дудченко занял 12 место в индивидуальной гонке
Эстерсунд-2023. Дудченко занял 12 место в индивидуальной гонке
09.03.2023, 18:59 3
Биатлон
Фьюри – Месси в боксе, или вор? Реакция фанов на предстоящий мегабой Усика
Фьюри – Месси в боксе, или вор? Реакция фанов на предстоящий мегабой Усика
11.03.2023, 07:00 2
Бокс
Пять выводов после матча Шахтер – Фейеноорд
Пять выводов после матча Шахтер – Фейеноорд
10.03.2023, 12:33 27
Футбол
Дарио Срна стал спортивным директором донецкого Шахтера
Дарио Срна стал спортивным директором донецкого Шахтера
09.03.2023, 20:23 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности