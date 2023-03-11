Англия11 марта 2023, 16:26 | Обновлено 11 марта 2023, 16:48
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После разгрома МЮ. Ливерпуль проиграл аутсайдеру Борнмуту
Команда Юргена Клоппа уступила на выезде
11 марта 2023, 16:26 | Обновлено 11 марта 2023, 16:48
1422
12
«Ливерпуль» в матче чемпионата Англии на выезде неожиданно проиграл аутсайдеру «Борнмуту» со счетом 0:1. Видимо, все голы команда Юргена Клоппа оставила в игре с МЮ, который обыграла 7:0.
Отметим, что Мохамед Салах не реализовал пенальти на 70-й минуте.
В заявке «Борнмута» все еще нет защитника Ильи Забарного, который восстанавливается после травмы.
Чемпионат Англии. 27-й тур
Борнмут - Ливерпуль 1:0
Гол: Биллинг, 28
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