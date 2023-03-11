После разгрома МЮ. Ливерпуль проиграл аутсайдеру Борнмуту

«Ливерпуль» в матче чемпионата Англии на выезде неожиданно проиграл аутсайдеру «Борнмуту» со счетом 0:1. Видимо, все голы команда Юргена Клоппа оставила в игре с МЮ, который обыграла 7:0.

Отметим, что Мохамед Салах не реализовал пенальти на 70-й минуте.

В заявке «Борнмута» все еще нет защитника Ильи Забарного, который восстанавливается после травмы.

Чемпионат Англии. 27-й тур

Борнмут - Ливерпуль 1:0

Гол: Биллинг, 28