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Чемпионат Англии
Борнмут
11.03.2023 14:30 - : -
Ливерпуль
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Англия
09 марта 2023, 10:15 | Обновлено 09 марта 2023, 10:17
65
0

Борнмут – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 11 марта в 14:30 по Киеву

09 марта 2023, 10:15 | Обновлено 09 марта 2023, 10:17
65
0
Борнмут – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

11 марта на «Виталити» пройдет матч 27-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Борнмут» встретится с «Ливерпулем». Старт поединка запланирован на 13:30 по европейскому времени.

Борнмут

Команда год назад поднималась в АПЛ. Но то было результатом работы предыдущего наставника, Скотта Паркера, которого руководство проекта уволило в августе, после нескольких крупных неудач грандам. Его неопытный преемник, Гари о'Нил, выдает хорошие результаты со своими подопечными только эпизодически. Недавно был оптимистический отрезок, когда вишенки взяли дома ничьи с Ноттингем Форест и Ньюкаслом, а потом даже сенсационно победили на выезде Вулверхэмптону. Впрочем, дальше был разгром от Манчестер Сити. Казалось, что можно взять очко, а то и 3, с Арсеналом, но в итоге тот выдал камбэк с победным голом на 90+ минуте, фактически в последней атаке.

Ливерпуль

Клуб формально должен бы выходить в субботу на поле, думая о следующем поединке. Но на что можно рассчитывать после 2-5 на своем поле? Да, были различные камбэки в исполнении подопечных Клоппа, с той же Барселоной несколько лет назад, но вряд ли нынешние красные готовы выиграть в 3 мяча у Реала в Мадриде. Лучше приоритет дать АПЛ - последнему турниру, в котором еще можно как-то спасти нынешний сезон. Да, там ушел в отрыв Арсенал, да пара клубов из Манчестера. А вот вопрос о 4-м месте все еще открыт: Ньюкасл сдулся, а привычные фавориты нестабильны. Так что хорошие результаты осенью позволят мерсисайдцам добиться успеха. Февраль вообще-то закончили удачно, набрав 10 очков за 4 последних зимних тура (с учетом, правда, 2-0 с Вулверхэмптоном, что было уже 1-го марта). Ну, а особенно вдохновляют рекордные 7-0 со старым врагом, Манчестер Юнайтед. Тем более что отставание от заветного места так еще уменьшилось...

Статистика личных встреч

Все 6 последних матчей были выиграны Ливерпулем. И именно после 9-0 было уволено Скотта Паркера в конце прошлого лета.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут новой победы красных. Они вряд ли повторят летний разгром, но ждем победы гостей.

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Источник Sport.ua
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