Юрген КЛОПП: «Мы играли так, как хотел Борнмут»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение 0:1 от «Борнмута» в 27-м туре АПЛ:

«Я очень разочарован. Матч был почти полной противоположностью того, что мы хотели реализовать. Я думаю, что мы играли в течение 95 минут так, как хотел сыграть «Борнмут». У нас было всего несколько минут и несколько моментов, чтобы сделать то, чего мы хотели.

В первом тайме, я думаю, наши два-три лучших момента были похожи: найти полупространство. Мы забили гол, который не засчитали из-за офсайда. У нас были другие хорошие моменты после стандартных положений, которые мы не использовали. Если учитывать только домашние матчи, то мы в ТОП-4, если выездные – даже не в еврокубках».