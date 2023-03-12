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  4. Юрген КЛОПП: «Мы играли так, как хотел Борнмут»
Англия
12 марта 2023, 08:21 |
103
0

Юрген КЛОПП: «Мы играли так, как хотел Борнмут»

Тренер «Ливерпуля» – о поражении от «Борнмута»

12 марта 2023, 08:21 |
103
0
Юрген КЛОПП: «Мы играли так, как хотел Борнмут»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение 0:1 от «Борнмута» в 27-м туре АПЛ:

«Я очень разочарован. Матч был почти полной противоположностью того, что мы хотели реализовать. Я думаю, что мы играли в течение 95 минут так, как хотел сыграть «Борнмут». У нас было всего несколько минут и несколько моментов, чтобы сделать то, чего мы хотели.

В первом тайме, я думаю, наши два-три лучших момента были похожи: найти полупространство. Мы забили гол, который не засчитали из-за офсайда. У нас были другие хорошие моменты после стандартных положений, которые мы не использовали. Если учитывать только домашние матчи, то мы в ТОП-4, если выездные – даже не в еврокубках».

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Юрген Клопп Ливерпуль Борнмут - Ливерпуль Английская Премьер-лига
Источник Sky Sports
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