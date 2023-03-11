Англия11 марта 2023, 19:31 |
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Борнмут – Ливерпуль – 1:0. Как проиграть после 7:0 с МЮ. Обзор матча
Красные уступили на выезде
11 марта 2023, 19:31 |
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Ливерпуль после разгрома Манчестер Юнайтед 7:0 в минувшем туре АПЛ не сумел справиться с аутсайдером Борнмутом, уступив со счетом 0:1.
При этом Мохамед Салах не сумел забить пенальти.
События матча
28’
ГОЛ ! Мяч забил Филип Биллинг (Борнмут).
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