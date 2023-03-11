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Чемпионат Англии
Борнмут
11.03.2023 14:30 – FT 1 : 0
Ливерпуль
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Англия
11 марта 2023, 19:31 |
618
1

Борнмут – Ливерпуль – 1:0. Как проиграть после 7:0 с МЮ. Обзор матча

Красные уступили на выезде

11 марта 2023, 19:31 |
618
1
Борнмут – Ливерпуль – 1:0. Как проиграть после 7:0 с МЮ. Обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Ливерпуль после разгрома Манчестер Юнайтед 7:0 в минувшем туре АПЛ не сумел справиться с аутсайдером Борнмутом, уступив со счетом 0:1.

При этом Мохамед Салах не сумел забить пенальти.

События матча

28’
ГОЛ ! Мяч забил Филип Биллинг (Борнмут).
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Источник Sport.ua
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