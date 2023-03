Финалистка АО 2021 обыграла россиянку на турнире в США и вышла на Костюк

Американская теннисистка Даниэль Коллинс (WTA 38) обыграла Анну Калинскую (WTA 67) из рф в четвертьфинале хардового турнира серии WTA 250 в Остине (США).

Поединок завершился в трех сетах за 1 час и 49 минут.



WTA 250 Остин. Хард. 1/4 финала

Анна Калинская – Даниэль Коллинс (США) [4] – 6:3, 2:6, 1:6

В полуфинале соревнований Коллинс встретится с украинкой Мартой Костюк, которая обыграла Анну-Лену Фридзам.

Отметим, что Коллинс является финалисткой АО 2021. Тогда в матче за титул Открытого чемпионата Австралии она уступила Эшли Барти.

Call it a Collins Comeback ✊



Austin fourth seed Danielle Collins fights from a set down to defeat Kalinskaya 3-6, 6-2, 6-1 and progress to the semifinals!#ATXOpen pic.twitter.com/NP8tF5PrWw