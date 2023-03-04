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WTA
04 марта 2023, 03:21 | Обновлено 04 марта 2023, 03:24
161
0

Финалистка АО 2021 обыграла россиянку на турнире в США и вышла на Костюк

Даниэль Коллинс выиграла у Анны Калинской в трех сетах на соревнованиях в Остине

04 марта 2023, 03:21 | Обновлено 04 марта 2023, 03:24
161
0
Финалистка АО 2021 обыграла россиянку на турнире в США и вышла на Костюк
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Коллинс

Американская теннисистка Даниэль Коллинс (WTA 38) обыграла Анну Калинскую (WTA 67) из рф в четвертьфинале хардового турнира серии WTA 250 в Остине (США).

Поединок завершился в трех сетах за 1 час и 49 минут.

WTA 250 Остин. Хард. 1/4 финала

Анна Калинская – Даниэль Коллинс (США) [4] – 6:3, 2:6, 1:6

В полуфинале соревнований Коллинс встретится с украинкой Мартой Костюк, которая обыграла Анну-Лену Фридзам.

Отметим, что Коллинс является финалисткой АО 2021. Тогда в матче за титул Открытого чемпионата Австралии она уступила Эшли Барти.

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Даниэль Коллинс Анна Калинская WTA Остин Марта Костюк
Источник Sport.ua
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