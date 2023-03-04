Финалистка АО 2021 обыграла россиянку на турнире в США и вышла на Костюк
Даниэль Коллинс выиграла у Анны Калинской в трех сетах на соревнованиях в Остине
Американская теннисистка Даниэль Коллинс (WTA 38) обыграла Анну Калинскую (WTA 67) из рф в четвертьфинале хардового турнира серии WTA 250 в Остине (США).
Поединок завершился в трех сетах за 1 час и 49 минут.
WTA 250 Остин. Хард. 1/4 финала
Анна Калинская – Даниэль Коллинс (США) [4] – 6:3, 2:6, 1:6
В полуфинале соревнований Коллинс встретится с украинкой Мартой Костюк, которая обыграла Анну-Лену Фридзам.
Отметим, что Коллинс является финалисткой АО 2021. Тогда в матче за титул Открытого чемпионата Австралии она уступила Эшли Барти.
Call it a Collins Comeback ✊— wta (@WTA) March 3, 2023
Austin fourth seed Danielle Collins fights from a set down to defeat Kalinskaya 3-6, 6-2, 6-1 and progress to the semifinals!#ATXOpen pic.twitter.com/NP8tF5PrWw
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