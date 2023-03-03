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  4. Покоряет Остин. Костюк обыграла немку на пути в свой 1-й полуфинал в сезоне
WTA
03 марта 2023, 21:00 | Обновлено 03 марта 2023, 21:12
1100
3

Покоряет Остин. Костюк обыграла немку на пути в свой 1-й полуфинал в сезоне

Украинка в двух сетах выиграла у Анны-Лены Фридзам

03 марта 2023, 21:00 | Обновлено 03 марта 2023, 21:12
1100
3
Покоряет Остин. Костюк обыграла немку на пути в свой 1-й полуфинал в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 52) вышла в полуфинал хардового турнира серии WTA 250 в Остине (США).

В четвертьфинале соревнований Марта обыграла Анну-Лену Фридзам (Германия, WTA 108) в двух сетах за 1 час и 51 минуту.

WTA 250 Остин. Хард. 1/4 финала

Марта Костюк (Украина) – Анна-Лена Фридзам (Германия) – 7:6 (8:6), 6:2

Интересно, что по ходу матча был сильный ветер, который мешал теннисисткам.

Для Марты это будет первый полуфинал в 2023 году.

В 1/2 финала соревнований Костюк встретится с победительницей матча Анна Калинская – Даниэль Коллинс.

В прошлом раунде Марта выиграла у Мэдисон Бренгл.

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Марта Костюк Анна-Лена Фридзам WTA Остин
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Александр Ад
прийшлося Марті воювати не тільки з суперницею,но із вітром.Багато було помилок,но всеж справилась в 2 сетах..Молодець!
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+3
Stanislav Matusevych
Чергова серію трилеру "Марта і вітер". Сьогодні дуже допоміг вчорашній більш ніж тригодинний матч Фрідзам проти кацапки. А німкеня ж ще пару грає. Не знаю, що вона ввечері буде робити з Надею в парі, але в одиночці її сили скінчилися вже у другому сеті.
Що з такою грою робити далі, сказати важко. Хоч Коллінз, хоч чергова мордорка будуть завтра явними фаворитками. Тим більше, далі півфіналів на рівні WTA Марта ще ніколи не заходила. Правда, на завтра обіцяють значно слабший вітер, та сумніваюсь, що це дуже сильно допоможе. 
Знаєте, що найцікавіше? Марта наразі 16-та в Чемпіонській гонці. На диво.
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+2
roman75zpr
Респект Марте Олеговне! Трудяга
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+1
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