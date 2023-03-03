Покоряет Остин. Костюк обыграла немку на пути в свой 1-й полуфинал в сезоне

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 52) вышла в полуфинал хардового турнира серии WTA 250 в Остине (США).

В четвертьфинале соревнований Марта обыграла Анну-Лену Фридзам (Германия, WTA 108) в двух сетах за 1 час и 51 минуту.

WTA 250 Остин. Хард. 1/4 финала

Марта Костюк (Украина) – Анна-Лена Фридзам (Германия) – 7:6 (8:6), 6:2

Интересно, что по ходу матча был сильный ветер, который мешал теннисисткам.

Для Марты это будет первый полуфинал в 2023 году.

В 1/2 финала соревнований Костюк встретится с победительницей матча Анна Калинская – Даниэль Коллинс.

В прошлом раунде Марта выиграла у Мэдисон Бренгл.