Решающий сет – под ноль. Костюк вышла в четвертьфинал турнира в Остине
Украинская теннисистка в 1/8 финала выиграла у Мэдисон Бренгл из США
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 52) вышла в четвертьфинал хардового турнира WTA 250 в американском Остине (штат Техас).
В 1/8 финала 8-я сеяная украинка сражалась против американки Мэдисон Бренгл (WTA 95).
Костюк победила соперницу в трех сетах. Матч длился 1 час 44 минуты.
В 1/4 финала Марта сыграет против Анны-Лены Фридзам из Германии, которая в первом раунде обыграла украинку Даяну Ястремскую, а затем взяла верх над Эрикой Андреевой (без флага).
WTA 250. Остин (штат Техас, США). 1/8 финала
Марта Костюк (Украина) [8] – Мэдисон Бренгл (США) – 6:3, 3:6, 6:0
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Завтра чвертьфінал проти Фрідзам, яка більше трьох годин мучилася з кацапкою і таки домучила. Якщо Марта програє настільки вимотаній суперниці, буде сумно. Але ж це Марта, вона кому завгодно програти може.
Що ж, чудовий шанс для Марти нарешті досягти цього року чогось вагомішого за чвертьфінал. Принаймні жоден український вболівальник не зрозуміє Марту, якщо Фрідзам, яка сьогодні відпахала як проклята більше трьох годин, завтра візьме над нею гору.