Решающий сет – под ноль. Костюк вышла в четвертьфинал турнира в Остине

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 52) вышла в четвертьфинал хардового турнира WTA 250 в американском Остине (штат Техас).

В 1/8 финала 8-я сеяная украинка сражалась против американки Мэдисон Бренгл (WTA 95).

Костюк победила соперницу в трех сетах. Матч длился 1 час 44 минуты.

В 1/4 финала Марта сыграет против Анны-Лены Фридзам из Германии, которая в первом раунде обыграла украинку Даяну Ястремскую, а затем взяла верх над Эрикой Андреевой (без флага).

WTA 250. Остин (штат Техас, США). 1/8 финала

Марта Костюк (Украина) [8] – Мэдисон Бренгл (США) – 6:3, 3:6, 6:0

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