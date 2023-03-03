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WTA
03 марта 2023, 00:23 | Обновлено 03 марта 2023, 00:33
800
5

Решающий сет – под ноль. Костюк вышла в четвертьфинал турнира в Остине

Украинская теннисистка в 1/8 финала выиграла у Мэдисон Бренгл из США

03 марта 2023, 00:23 | Обновлено 03 марта 2023, 00:33
800
5
Решающий сет – под ноль. Костюк вышла в четвертьфинал турнира в Остине
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 52) вышла в четвертьфинал хардового турнира WTA 250 в американском Остине (штат Техас).

В 1/8 финала 8-я сеяная украинка сражалась против американки Мэдисон Бренгл (WTA 95).

Костюк победила соперницу в трех сетах. Матч длился 1 час 44 минуты.

В 1/4 финала Марта сыграет против Анны-Лены Фридзам из Германии, которая в первом раунде обыграла украинку Даяну Ястремскую, а затем взяла верх над Эрикой Андреевой (без флага).

WTA 250. Остин (штат Техас, США). 1/8 финала

Марта Костюк (Украина) [8] – Мэдисон Бренгл (США) – 6:3, 3:6, 6:0

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Мэдисон Бренгл Марта Костюк WTA Остин
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Александр Ад
молодець,хоча в 2 сеті намагалась "косити"під Ястремську
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+1
Stanislav Matusevych
Марта з Бренгл завжди грає дуже важко, тому що та, не маючи ніякої потужності, розраховує на помилки суперниць. А їх у Марти завжди багато. І цей матч не став виключенням. Правда, тут Марті якось вдалося залізти в голову Бренгл, що та вирішила не просто перекидувати м'ячі, а більше навіть атакувати. Тому й отримала 40+ невимушених і закономірно програла третій сет з бубликом. Але все одно, грати від захисту з Бренгл ще треба примудритися.
Завтра чвертьфінал проти Фрідзам, яка більше трьох годин мучилася з кацапкою і таки домучила. Якщо Марта програє настільки вимотаній суперниці, буде сумно. Але ж це Марта, вона кому завгодно програти може.
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0
kollekciy
Марту з перемогою. Знову була класична гра Марти проти суперниці явно слабкішої за неї. Якість гри мінлива по сетах. 3 сети. Та обов'язково перемога. Марта вже давно не програвала нижчим за себе по рейтингу, на відміну від Калініної. Перемога над Фрідзам була б дуже знаковою, в світлі того що обидві українські зірки їй програли.  
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0
introvert
Марта, як завжди, провела на корті свій фірмовий "бій із тінню". Одну партію тій клятій тіні таки подарувала, та принаймні цього разу з честю подолала проблеми, які сама ж собі придумала . Місцями ще й із задоволенням для глядацького ока) 
Що ж, чудовий шанс для Марти нарешті досягти цього року чогось вагомішого за чвертьфінал. Принаймні жоден український вболівальник не зрозуміє Марту, якщо Фрідзам, яка сьогодні відпахала як проклята більше трьох годин, завтра візьме над нею гору.
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0
Andrian Harandzha
Гра досить незграбна, але є результат. Вітаю!
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0
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