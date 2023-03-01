Костюк уверенно вышла во 2-й раунд хардового турнира в Остине

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 52) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 250 в американском Остине (штат Техас).

В первом раунде основной сетки 8-я сеяная украинка сражалась против Далмы Галфи из Венгрии (WTA 83).

Костюк победила соперницу в двух сетах. Матч длился 1 час 24 минуты.

Во втором раунде Марта сыграет против Мэдисон Бренгл из США, которая победила соотечественницу Луизу Чирико – 6:2, 7:6 (6:3).

WTA 250. Остин (штат Техас, США). Первый раунд

Марта Костюк (Украина) [8] – Далма Галфи (Венгрия) – 7:5, 6:1