Костюк уверенно вышла во 2-й раунд хардового турнира в Остине
Украинская теннисистка в первом круге выиграла у Далмы Галфи из Венгрии
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 52) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 250 в американском Остине (штат Техас).
В первом раунде основной сетки 8-я сеяная украинка сражалась против Далмы Галфи из Венгрии (WTA 83).
Костюк победила соперницу в двух сетах. Матч длился 1 час 24 минуты.
Во втором раунде Марта сыграет против Мэдисон Бренгл из США, которая победила соотечественницу Луизу Чирико – 6:2, 7:6 (6:3).
WTA 250. Остин (штат Техас, США). Первый раунд
Марта Костюк (Украина) [8] – Далма Галфи (Венгрия) – 7:5, 6:1
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