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WTA
01 марта 2023, 01:30 | Обновлено 01 марта 2023, 01:53
80
1

Костюк уверенно вышла во 2-й раунд хардового турнира в Остине

Украинская теннисистка в первом круге выиграла у Далмы Галфи из Венгрии

01 марта 2023, 01:30 | Обновлено 01 марта 2023, 01:53
80
1
Костюк уверенно вышла во 2-й раунд хардового турнира в Остине
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 52) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 250 в американском Остине (штат Техас).

В первом раунде основной сетки 8-я сеяная украинка сражалась против Далмы Галфи из Венгрии (WTA 83).

Костюк победила соперницу в двух сетах. Матч длился 1 час 24 минуты.

Во втором раунде Марта сыграет против Мэдисон Бренгл из США, которая победила соотечественницу Луизу Чирико – 6:2, 7:6 (6:3).

WTA 250. Остин (штат Техас, США). Первый раунд

Марта Костюк (Украина) [8] – Далма Галфи (Венгрия) – 7:5, 6:1

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Источник Sport.ua
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Первый Среди Равных
Грала погано і вийшла на помилках суперниці. Добре, що на турнірі дуже мало сильних тенісисток, сітка - халява, тому є шанс пройти ще пару раундів, до півфіналу, де потрапить на Коллінз і завершить виступ. 
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