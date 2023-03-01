Ястремская выбыла на старте хардового турнира в американском Остине
В первом раунде украинка проиграла матч Анне-Лене Фридзам из Германии
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 103) выбыла на старте хардового турнира WTA 250 в американском Остине (штат Техас).
В первом раунде основной сетки украинка проиграла матч против Анны-Лены Фридзам из Германии (WTA 108).
Даяна уступила сопернице в двух сетах с одинаковым счетом 4:6, 4:6. Каждая из партий продолжалась 40 минут, а весь матч длился 1 час 20 минут.
Во втором раунде Фридзам сыграет против спортсменки без флага Эрики Андреевой.
WTA 250. Остин (штат Техас, США). Первый раунд
Даяна Ястремская (Украина) – Анна-Лена Фридзам (Германия) – 4:6, 4:6
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