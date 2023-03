Действительно Особенный. Моуриньо отличился рекордом по количеству удалений

Португальский наставник итальянского футбольного клуба «Рома» Жозе Моуриньо отличился уникальным рекордом по количеству удалений.

28 февраля состоялся матч 24-го тура чемпионата Италии по футболу между «Кремонезе» и «Ромой» (2:1). На 46-й минуте главный тренер «волков» Жозе Моуриньо оскорбил арбитра и был удален с тренерской скамейки. Вскоре дисциплинарный комитет Серии А принял решение дисквалифицировать его на 2 матча.

Портал Italianfootballtv информирует, что для Моуриньо эта красная карточка стала уже третьей в нынешнем сезоне – это больше, чем у любого игрока чемпионата Италии.

