ВИДЕО. Рома уступила Кремонезе. Моуриньо оскорбил арбитра и был удален

В матче 24-го тура Серии А «Кремонезе» победил «Рому» со счетом 2:1.

У римлян отличился Леонардо Спинаццола, а у «Кремонезе» забили Франк Тс аджут и Даниэль Чиофани.

Н 46-й минуте главный тренер «волков» Жозе Моуриньо оскорбил арбитра и был удален с тренерской скамейки.

«Рома» входит в топ-5 (44 очка), «Кремонезе» находится на предпоследнем 19-м месте (12 очков).

Серия А. 24-й тур, 28 февраля

Кремонезе – Рома – 2:1

Голы: Тс аджут, 17, Чиофани, 83 (пен) – Спинаццола, 71

Удаление Жозе Моуриньо

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Тсаджут, 17 мин.

ГОЛ! 1:1. Спинаццола, 71 мин.

ГОЛ! 2:1. Чиофани, 83 мин (пен)