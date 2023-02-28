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  4. ВИДЕО. Рома уступила Кремонезе. Моуриньо оскорбил арбитра и был удален
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Кремонезе
28.02.2023 19:30 – FT 2 : 1
Рома
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Италия
28 февраля 2023, 22:49 | Обновлено 28 февраля 2023, 23:11
254
2

ВИДЕО. Рома уступила Кремонезе. Моуриньо оскорбил арбитра и был удален

Сенсационный результат зафиксирован в матче 24-го тура Серии А

28 февраля 2023, 22:49 | Обновлено 28 февраля 2023, 23:11
254
2
ВИДЕО. Рома уступила Кремонезе. Моуриньо оскорбил арбитра и был удален
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 24-го тура Серии А «Кремонезе» победил «Рому» со счетом 2:1.

У римлян отличился Леонардо Спинаццола, а у «Кремонезе» забили Франк Тс аджут и Даниэль Чиофани.

Н 46-й минуте главный тренер «волков» Жозе Моуриньо оскорбил арбитра и был удален с тренерской скамейки.

«Рома» входит в топ-5 (44 очка), «Кремонезе» находится на предпоследнем 19-м месте (12 очков).

Серия А. 24-й тур, 28 февраля

Кремонезе – Рома – 2:1

Голы: Тс аджут, 17, Чиофани, 83 (пен) – Спинаццола, 71

Удаление Жозе Моуриньо

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Тсаджут, 17 мин.

ГОЛ! 1:1. Спинаццола, 71 мин.

ГОЛ! 2:1. Чиофани, 83 мин (пен)

События матча

83’
ГОЛ ! С пенальти забил Даниэль Чиофани (Кремонезе).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Леонардо Спинаццола (Рома).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Франк Цаджу (Кремонезе).
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Рома Рим Кремонезе Жозе Моуриньо удаление с поля видео голов и обзор Серия A чемпионат Италии по футболу Леонардо Спинаццола
Источник Sport.ua
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Gargantua
Моур уже приготовился получить очередную громадную неустойку за досрочное расторжение контракта )
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Mr Voevudskiy
Днари убогие
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