ВИДЕО. Рома уступила Кремонезе. Моуриньо оскорбил арбитра и был удален
Сенсационный результат зафиксирован в матче 24-го тура Серии А
В матче 24-го тура Серии А «Кремонезе» победил «Рому» со счетом 2:1.
У римлян отличился Леонардо Спинаццола, а у «Кремонезе» забили Франк Тсаджут и Даниэль Чиофани.
Н 46-й минуте главный тренер «волков» Жозе Моуриньо оскорбил арбитра и был удален с тренерской скамейки.
«Рома» входит в топ-5 (44 очка), «Кремонезе» находится на предпоследнем 19-м месте (12 очков).
Серия А. 24-й тур, 28 февраля
Кремонезе – Рома – 2:1
Голы: Тсаджут, 17, Чиофани, 83 (пен) – Спинаццола, 71
Удаление Жозе Моуриньо
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Тсаджут, 17 мин.
ГОЛ! 1:1. Спинаццола, 71 мин.
ГОЛ! 2:1. Чиофани, 83 мин (пен)
События матча
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