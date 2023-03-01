ВИДЕО. Моуриньо получил 2 матча дисквалификации за споры с судьей

Дисциплинарный комитет Серии А принял решение дисквалифицировать на 2 матча главного тренера «Ромы» за оскорбления арбитра во вчерашнем матче 24-го тура Серии А против «Кремонезе» (поражение 1:2).

«Моуринью дисквалифицирован за то, что он обжаловал решение судьи в решительной и провокационной манере на второй минуте второго тайма и поступил так же во время удаления.

Кроме того, он вошел в судейскую комнату и обратился к четвертому арбитру с оскорбительными высказываниями и предположениями после завершения матча».