ВИДЕО. Моуриньо получил 2 матча дисквалификации за споры с судьей
Тренер «Ромы» проведет ближайшие матчи на трибунах
Дисциплинарный комитет Серии А принял решение дисквалифицировать на 2 матча главного тренера «Ромы» за оскорбления арбитра во вчерашнем матче 24-го тура Серии А против «Кремонезе» (поражение 1:2).
«Моуринью дисквалифицирован за то, что он обжаловал решение судьи в решительной и провокационной манере на второй минуте второго тайма и поступил так же во время удаления.
Кроме того, он вошел в судейскую комнату и обратился к четвертому арбитру с оскорбительными высказываниями и предположениями после завершения матча».
Another week, another Jose Mourinho red card 😂 pic.twitter.com/sWMjRfgsqp— Football on BT Sport (@btsportfootball) February 28, 2023
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