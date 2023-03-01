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  4. ВИДЕО. Моуриньо получил 2 матча дисквалификации за споры с судьей
Италия
01 марта 2023, 19:46 |
206
1

ВИДЕО. Моуриньо получил 2 матча дисквалификации за споры с судьей

Тренер «Ромы» проведет ближайшие матчи на трибунах

01 марта 2023, 19:46 |
206
1
ВИДЕО. Моуриньо получил 2 матча дисквалификации за споры с судьей
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Дисциплинарный комитет Серии А принял решение дисквалифицировать на 2 матча главного тренера «Ромы» за оскорбления арбитра во вчерашнем матче 24-го тура Серии А против «Кремонезе» (поражение 1:2).

«Моуринью дисквалифицирован за то, что он обжаловал решение судьи в решительной и провокационной манере на второй минуте второго тайма и поступил так же во время удаления.

Кроме того, он вошел в судейскую комнату и обратился к четвертому арбитру с оскорбительными высказываниями и предположениями после завершения матча».

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Жозе Моуриньо Рома Рим Кремонезе Серия A
Источник Sport.ua
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Kain_X_Rain
Все кто смотрел матч поймут его,судейство было отстойное,порой даже предвзято
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