Комментатор, назвавший Малиновского россиянином, задонатил $100 Украине
Днем ранее Фил Шоэн извинился перед украинским хавбеком «Марселя»
Телекомментатор beIn Sports Фил Шоэн задонатил $100 для гуманитарных нужд Украины.
Днем ранее он в Твиттере извинился перед украинским хавбеком «Марселя» Русланом Малиновским за то, что назвал его россиянином во время трансляции поединка.
Руслан ответил, что готов принять извинения Фила только при одном условии – если они будут произнесены во время следующей прямой трансляции, а не в Твиттере.
11 февраля «Марсель» выиграл матч Ла Лиги у «Клермона» со счетом 2:0 благодаря двум голам Алексиса Санчеса.
May people be helped and blessed... pic.twitter.com/FUz6UWZMio— Phil Schoen (@PhilSchoen) February 13, 2023
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