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Франция
13 февраля 2023, 22:57 | Обновлено 13 февраля 2023, 23:09
533
2

Комментатор, назвавший Малиновского россиянином, задонатил $100 Украине

Днем ранее Фил Шоэн извинился перед украинским хавбеком «Марселя»

13 февраля 2023, 22:57 | Обновлено 13 февраля 2023, 23:09
533
2
Комментатор, назвавший Малиновского россиянином, задонатил $100 Украине
Getty Images/Global Images Ukraine

Телекомментатор beIn Sports Фил Шоэн задонатил $100 для гуманитарных нужд Украины.

Днем ранее он в Твиттере извинился перед украинским хавбеком «Марселя» Русланом Малиновским за то, что назвал его россиянином во время трансляции поединка.

Руслан ответил, что готов принять извинения Фила только при одном условии – если они будут произнесены во время следующей прямой трансляции, а не в Твиттере.

11 февраля «Марсель» выиграл матч Ла Лиги у «Клермона» со счетом 2:0 благодаря двум голам Алексиса Санчеса.

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Марсель Лига 1 комментаторы Клермон чемпионат Франции по футболу Руслан Малиновский российско-украинская война Фил Шоэн
Источник Twitter
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Alex Tymchenko
Ого, целых сто? Ну хоть не 10
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