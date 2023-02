Комментатор, назвавший Малиновского россиянином, задонатил $100 Украине

Телекомментатор beIn Sports Фил Шоэн задонатил $100 для гуманитарных нужд Украины.

Днем ранее он в Твиттере извинился перед украинским хавбеком «Марселя» Русланом Малиновским за то, что назвал его россиянином во время трансляции поединка.

Руслан ответил, что готов принять извинения Фила только при одном условии – если они будут произнесены во время следующей прямой трансляции, а не в Твиттере.

11 февраля «Марсель» выиграл матч Ла Лиги у «Клермона» со счетом 2:0 благодаря двум голам Алексиса Санчеса.

