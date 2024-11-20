Два англичанина отметились дебютными голами за сборную в одном матче

17 ноября во время матча 6-го тура Лиги наций на Уэмбли состоялась встреча между сборными Англии и Ирландии. Англичане разгромно победили ирландцев на своем поле со счетом 5:0.



В этом матче сразу два игрока сборной Англии забили свои дебютные голы: Энтони Гордон и Конор Галлахер. Последний подобный случай был зафиксирован в ноябре 2021 года, когда за сборную Англии голами отметились Эмиль Смит Роу и Тайрон Мингс.

Для Гордона этот сезон не проходит лучшим, пока у английского вингера насчитываются 18 сыгранных матчей за клуб и сборную, в которых ему удалось отметиться 3 голами и 1 ассистом.

У Конора, тоже не лучшие цифры в плане голевых действий: 18 матчей, 3 гола, 0 ассистов.

Дмитрий БАНАР

Видеообзор матча Англия – Ирландия (5:0)