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Лига наций
20 ноября 2024, 04:28 |
180
0

Два англичанина отметились дебютными голами за сборную в одном матче

Последний подобный случай был зафиксирован в 2021 году

20 ноября 2024, 04:28 |
180
0
Два англичанина отметились дебютными голами за сборную в одном матче
Getty Images/Global Images Ukraine. Конор Галахер и Энтони Гордон

17 ноября во время матча 6-го тура Лиги наций на Уэмбли состоялась встреча между сборными Англии и Ирландии. Англичане разгромно победили ирландцев на своем поле со счетом 5:0.

В этом матче сразу два игрока сборной Англии забили свои дебютные голы: Энтони Гордон и Конор Галлахер. Последний подобный случай был зафиксирован в ноябре 2021 года, когда за сборную Англии голами отметились Эмиль Смит Роу и Тайрон Мингс.

Для Гордона этот сезон не проходит лучшим, пока у английского вингера насчитываются 18 сыгранных матчей за клуб и сборную, в которых ему удалось отметиться 3 голами и 1 ассистом.

У Конора, тоже не лучшие цифры в плане голевых действий: 18 матчей, 3 гола, 0 ассистов.

Дмитрий БАНАР

Видеообзор матча Англия – Ирландия (5:0)

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Энтони Гордон Конор Галлахер сборная Англии по футболу сборная Ирландии по футболу Лига наций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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