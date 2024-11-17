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Лига наций УЕФА. Лига B
Финляндия
17.11.2024 19:00 – FT 0 : 2
Греция
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Лига наций
17 ноября 2024, 20:59 | Обновлено 17 ноября 2024, 21:10
113
1

Они возвращаются. Англия разгромила Ирландию и повысилась в Лигу наций A

Уверенная победа над Финляндией не помогла грекам занять первое место

17 ноября 2024, 20:59 | Обновлено 17 ноября 2024, 21:10
113
1
Они возвращаются. Англия разгромила Ирландию и повысилась в Лигу наций A
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 17 ноября в нескольких группах состоялись поединки последнего 6-го тура Лиги наций.

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Сборная Англии разгромила команду Ирландию (5:0) и повысилась в Лигу наций A.

Уверенная победа над Финляндией (2:0) не помогла сборной Греции занять первое место.

Турнирное положение: Англия (15), Греция (15), Ирландия (6), Финляндия (0). Англия оказалась выше Греции по разнице мячей в личных встречах (0:2, 3:0).

Сборная Греции сыграет в плей-офф за повышение в классе, а команда Ирландии – за право остаться в Лиге B. Сборная Финляндии понижается в классе в Дивизион C.

Лига наций. 6-й тур, 17 ноября

19:00. Англия – Ирландия – 5:0

Голы: Кейн, 53 (пен), Гордон, 56, Галлахер, 58, Боуэн, 76, Харвуд-Беллис, 79

19:00. Финляндия – Греция – 0:2

Голы: Бакасетас, 52, Цолис, 60

Турнирная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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