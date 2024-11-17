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Лига наций УЕФА. Лига A
Израиль
17.11.2024 21:45 – перерыв 0 : 0
Бельгия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
17 ноября 2024, 21:55 | Обновлено 17 ноября 2024, 22:21
127
0

Израиль – Бельгия, другие матчи. 6-й тур Лиги наций. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 17 ноября поединки 6-го тура Лиги наций

17 ноября 2024, 21:55 | Обновлено 17 ноября 2024, 22:21
127
0
Израиль – Бельгия, другие матчи. 6-й тур Лиги наций. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 17 ноября проходят поединки 6-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

🏆 Лига наций. 6-й тур, 17 ноября

🔹 Лига A

  • 21:45. Израиль – Бельгия
  • 21:45. Италия – Франция

🔹 Лига B

  • 19:00. Австрия – Словения – 1:1
  • 19:00. Англия – Ирландия – 5:0
  • 19:00. Норвегия – Казахстан – 5:0
  • 19:00. Финляндия – Греция – 0:2

🔹 Лига C

  • 16:00. Латвия – Армения – 1:2
  • 16:00. Северная Македония – Фареры – 1:0

Видеотрансляции матчей доступны в видеосервисе MEGOGO.

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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