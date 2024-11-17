Лига наций17 ноября 2024, 21:55 | Обновлено 17 ноября 2024, 22:21
127
0
Израиль – Бельгия, другие матчи. 6-й тур Лиги наций. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 17 ноября поединки 6-го тура Лиги наций
17 ноября 2024, 21:55 | Обновлено 17 ноября 2024, 22:21
127
0
Вечером 17 ноября проходят поединки 6-го тура Лиги наций.
Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
🏆 Лига наций. 6-й тур, 17 ноября
🔹 Лига A
- 21:45. Израиль – Бельгия
- 21:45. Италия – Франция
🔹 Лига B
- 19:00. Австрия – Словения – 1:1
- 19:00. Англия – Ирландия – 5:0
- 19:00. Норвегия – Казахстан – 5:0
- 19:00. Финляндия – Греция – 0:2
🔹 Лига C
- 16:00. Латвия – Армения – 1:2
- 16:00. Северная Македония – Фареры – 1:0
Видеотрансляции матчей доступны в видеосервисе MEGOGO.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 ноября 2024, 20:59 1
Поединок состоится 17 ноября в 21:45 по Киеву
Бокс | 17 ноября 2024, 09:11 0
Легендарный британец оценил форму Майка
Футбол | 16.11.2024, 21:31
Бокс | 17.11.2024, 10:31
Футбол | 17.11.2024, 13:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
15.11.2024, 20:17 61
16.11.2024, 09:07 14
16.11.2024, 05:34 6
16.11.2024, 20:57 353
16.11.2024, 07:41
16.11.2024, 23:40 23
16.11.2024, 02:30 1
16.11.2024, 06:19 2