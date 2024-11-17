17.11.2024 16:00 – FT 1 : 0
Лига наций17 ноября 2024, 20:22 | Обновлено 17 ноября 2024, 20:59
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Северная Македония – Фарерские острова – 1:0. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги наций 2024/25
17 ноября 2024, 20:22 | Обновлено 17 ноября 2024, 20:59
52
0
17 ноября состоялся матч 6-го тура группы 4 Дивизиона С Лиги наций 2024/25 между сборными Северной Македонии и Фарерскими островами.
Поединок прошел на Национальной арене Тоше Прески в городе Скопье. Матч закончился с минимальным счетом в пользу хозяев 1:0.
Лига наций 2024/25. Дивизион С
Группа 4. 6-й тур, 17 ноября
Северная Македония – Фарерские острова – 1:0
Гол: Миовски, 2
Видеообзор матча:
События матча
62’
ГОЛ ! Мяч забил Боян Миовски (Северная Македония).
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