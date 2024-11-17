17 ноября состоялся матч 6-го тура группы 4 Дивизиона С Лиги наций 2024/25 между сборными Северной Македонии и Фарерскими островами.

Поединок прошел на Национальной арене Тоше Прески в городе Скопье. Матч закончился с минимальным счетом в пользу хозяев 1:0.



Лига наций 2024/25. Дивизион С



Группа 4. 6-й тур, 17 ноября



Северная Македония – Фарерские острова – 1:0



Гол: Миовски, 2



Видеообзор матча: