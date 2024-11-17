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Лига наций УЕФА. Лига C
Северная Македония
17.11.2024 16:00 – FT 1 : 0
Фарерские острова
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
17 ноября 2024, 20:22 | Обновлено 17 ноября 2024, 20:59
52
0

Северная Македония – Фарерские острова – 1:0. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги наций 2024/25

17 ноября 2024, 20:22 | Обновлено 17 ноября 2024, 20:59
52
0
Северная Македония – Фарерские острова – 1:0. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Северной Македонии.

17 ноября состоялся матч 6-го тура группы 4 Дивизиона С Лиги наций 2024/25 между сборными Северной Македонии и Фарерскими островами.

Поединок прошел на Национальной арене Тоше Прески в городе Скопье. Матч закончился с минимальным счетом в пользу хозяев 1:0.

Лига наций 2024/25. Дивизион С

Группа 4. 6-й тур, 17 ноября

Северная МакедонияФарерские острова 1:0

Гол: Миовски, 2

Видеообзор матча:

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Боян Миовски (Северная Македония).
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Лига наций сборная Северной Македонии по футболу сборная Фарерских островов по футболу Боян Миовски видео голов и обзор
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