Зачем напрягаться? Северная Македония минимально переиграла Фареры

17 ноября в Группе 4 Лиги С состоялся заключительный матч группового этапа между командами Северной Македонии и Фарерских островов.

Хозяева поля досрочно вышли в Лигу В, поэтому матч для них не имел никакого значения. Зато Фарерские острова в случае отрицательного результата должны были надеяться, что Латвия не сможет переиграть Армению.

Македонцы минимально превосходили соперника, но особых усилий не прикладывали. Первая половина встречи завершилась нулевой ничьей.

Во втором тайме Боян Миовски вывел сборную Северной Македонии вперед, и этот гол стал победным.

Северная Македония в группе 4 набрала 16 очков. У Фарерских островов 6 очков, что позволило им сохранить место в Лиге С.

Лига наций. 6-й тур. 17 ноября

Северная Македония – Фарерские острова – 1:0

Гол: Миовски, 62

HT: Macedonia 0-0 Faroe Islands Tough watch. Playing exactly how Faroe Islands would want us to play. Long balls, no intensity & aimless crosses. Patience & smarter decisions required if we want to hurt Faroe Islands.

Macedonia 1-0 Faroe Islands



Horrible second half. Miovski able to punish a defensive mistake.



Importantly, 3 points but unable to improve the goal difference.



Could very likely be Milevski's last game in charge with a new team of people leading the FFM.



Thoughts? pic.twitter.com/w787gtgAiU