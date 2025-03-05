Буковина – Рух-2 – 2:0. Видео голов и обзор матча

«Буковина» и «Рух-2» готовятся к возобновлению сезона. Команды в Ужгороде провели контрольный матч.

«Буковина» владела небольшим преимуществом, которое воплотила в гол на 35-й минуте. Даниил Гончарук с близкого расстояния замкнул фланговый прострел Богдана Бойчука.

В начале второго тайма «Буковина» увеличила разницу в счете. Первым голом в составе основной команды отличился нападающий команды U-19 Владислав Скицко.

5 марта. Контрольный матч. Ужгород, стадион «Авангард» (искусственное поле)

«Буковина» – «Рух-2» – 2:0

Голы: Гончарук (35), Скицко (53)

«Буковина»: Пономаренко (Погорилый, 46), Солдат (Голубь, 46), Бусько (Лопыренок, 46), Безуглый (Прокопчук, 46), Морговский (Рудавский, 46), Кольцов (К) (Стецюра, 61), Плакса (Килевый, 46), Тищенко (ИНП (игрок на просмотре), 46), Гончарук (Шинкаренко, 44), Бодня (Скицко, 46), Бойчук (Андрейчук, 46).

Запасные: Балан, Илика.

«Рух-2» (стартовый состав): Орищак, Поповский, Турко, Колчин, Калинец, Хмелевский, Квас, Столярчук, Непейпиев, Касарда, Боцкив.

Запасные: Сирук, Дзюнь, Рогачев, Шайда, Санокский, Музычук, Яхонтов, Цюрпалевич-Семочко.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча