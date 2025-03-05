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Товарищеские матчи
Буковина
05.03.2025 14:30 - : -
Рух-2 Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
05 марта 2025, 16:05 | Обновлено 05 марта 2025, 16:10
147
0

Буковина – Рух-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 марта в 14:30 видеотрансляцию товарищеского матча

05 марта 2025, 16:05 | Обновлено 05 марта 2025, 16:10
147
0
Буковина – Рух-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Буковина

Украинские клубы проводят контрольный матч на сборах.

5 марта в 14:30 встречаются Буковина Черновцы и Рух-2 Львов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды играют за зимних сборах в Закарпатье.

Буковина выступает в чемпионской группе Первой лиги и ведет борьбу за выход в УПЛ.

Буковина – Рух-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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