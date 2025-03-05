05.03.2025 14:30 - : -
Украина. Первая лига05 марта 2025, 16:05 | Обновлено 05 марта 2025, 16:10
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Буковина – Рух-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 марта в 14:30 видеотрансляцию товарищеского матча
05 марта 2025, 16:05 | Обновлено 05 марта 2025, 16:10
147
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Украинские клубы проводят контрольный матч на сборах.
5 марта в 14:30 встречаются Буковина Черновцы и Рух-2 Львов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды играют за зимних сборах в Закарпатье.
Буковина выступает в чемпионской группе Первой лиги и ведет борьбу за выход в УПЛ.
Буковина – Рух-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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