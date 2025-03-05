Украинские клубы проводят контрольный матч на сборах.

5 марта в 14:30 встречаются Буковина Черновцы и Рух-2 Львов.

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Команды играют за зимних сборах в Закарпатье.

Буковина выступает в чемпионской группе Первой лиги и ведет борьбу за выход в УПЛ.

Буковина – Рух-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция