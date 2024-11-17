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Англия
17.11.2024 19:00 - : -
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Лига наций
17 ноября 2024, 03:48 | Обновлено 17 ноября 2024, 03:50
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Англия – Ирландия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Поединок состоится 17 ноября в 19:00 по Киеву

17 ноября 2024, 03:48 | Обновлено 17 ноября 2024, 03:50
20
0
Англия – Ирландия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Twitter

17 ноября на «Уэмбли» пройдет матч 6-го тура Лиги Наций, в котором сборная Англии встретится со сборной Ирландии. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Англия

Команда при Саутгейте добивалась стабильно хороших результатов. Она дважды добиралась до финала Евро, правда, неизменно проигрывая решающий поединок. А до этого, в 2018-м, три льва дошли до стадии 1/2 на чемпионате мира. Но как раз в формате Лиги Наций британцы провалились, став последними в своей группе дивизиона А. На более низком уровне сборная была безусловным фаворитом, уверенно обыгрывала и Финляндию, и Ирландию. Но что толку, если дома проигрывать Греции? Не удивительно, что в октябре появился полноценный новый наставник, Тухель. Но Томас приступит к работе с января. Напоследок Карсли пытался взять реванш у эллинов. И в 5-м туре, при всех кадровых потерях, британцы смогли показать, что тут реально сильнее. Они разгромили лидера квартета на его поле со счетом 3:0.

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Ирландия

Сборная постепенно скатилась до совсем уж скромных уровней, впрочем, не превращаясь в аутсайдера. Класса игроков, а многие из которых выступают в клубах Английской Премьер-Лиги, хватает для того, чтобы не становиться последним. Так было в прошлой Лиге Наций, когда опередили армян, и в евроквалификации-2023, где все свои шесть очков зелено-белые брали с Гибралтаром. На эту осень, уже под руководством Хальдгримссона, ничего не изменилось: проиграв все поединки лидерам квартета, англичанам и грекам, команда выиграла ключевой поединок. Выезд в Хельсники принес волевые 2:1. После этого оставалось не проиграть дома финнам. В четверг задачу даже перевыполнили: за счет гола в раздевалку от Фергюсона оформили победу.

Статистика личных встреч

С 1990-го года, пять раз кряду, стороны заканчивали ничьими. Но вот уже дважды три льва побеждали сухо.

Прогноз

Букмекерские конторы уверены, что англичане достаточно уверенно обыграют соседа. Согласимся и поставим на то, что тут хозяева выиграют с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,67).

Прогноз Sport.ua
Англия
17 ноября 2024 -
19:00
Ирландия
Фора Англии (-1.5) 1.67 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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