Вечером 17 ноября в нескольких группах состоялись поединки последнего 6-го тура Лиги наций.

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Сборная Англии разгромила команду Ирландию (5:0) и повысилась в Лигу наций A.

Голы у команды из Туманного Альбиона забили Гарри Кейн (пенальти), Энтони Гордон, Конор Галлахер, Джаррод Боуэн, Тейлор Харвуд-Беллис.

Турнирное положение: Англия (15), Греция (15), Ирландия (6), Финляндия (0).

Англия оказалась выше Греции по разнице мячей в личных встречах (0:2, 3:0).

Сборная Греции сыграет в плей-офф за повышение в классе, а команда Ирландии – за право остаться в Лиге B.

Лига наций. 6-й тур, 17 ноября

19:00. Англия – Ирландия – 5:0

Голы: Кейн, 53 (пен), Гордон, 56, Галлахер, 58, Боуэн, 76, Харвуд-Беллис, 79

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Кейн, 53 мин (пен)

ГОЛ! 2:0. Гордон, 56 мин

ГОЛ! 3:0. Галлахер, 58 мин

ГОЛ! 4:0. Боуэн, 76 мин

ГОЛ! 5:0. Харвуд-Беллис, 79 мин