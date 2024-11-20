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  4. ФОТО. Бывшая жена легенды Динамо заставит экс-мужа пожалеть
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20 ноября 2024, 04:34 |
1393
2

ФОТО. Бывшая жена легенды Динамо заставит экс-мужа пожалеть

Эффектные кадры бывшей жены Олега Гусева...

20 ноября 2024, 04:34 |
1393
2
ФОТО. Бывшая жена легенды Динамо заставит экс-мужа пожалеть
Instagram. Мария Гуревич (Гусева)

Бывшая жена легенды киевского «Динамо» и сборной Украины Олега ГусеваМария Гуревич (Гусева) – балует свою аудиторию красивейшими фото.

Девушка находится в потрясающей форме и часто публикует контент на своей странице.

Мария имеет тонкое чувство стиля и выглядит эффектно практически в каждом своём наряде.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Девушка любит довольно провокационные фото, которые подчеркивают её красоту.

Мария замужем за Олегом Гуревичем и воспитывает сына Марка. От брака с Олегом Гусевым у красавицы осталась дочь Александра.

За жизнью Марии Гуревич (Гусевой) в Instagram следит 109 тысяч фолловеров:

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Олег Гусев Динамо Киев сборная Украины по футболу Мария Гусева фото lifestyle
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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дыряво с пердя 🤣
Губы не Гусевой, а Уточкиной рабочие
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+1
Falko
Який дятел це все вивалює? "Пошкодує". Та Олежа щасливий, що втік і, мабуть, шкодує, що не втік раніше. Якщо додати, як це створіння з ним судилося і чого вимагало... Тут пошкодуєш, ага.
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