ФОТО. Бывшая жена легенды Динамо заставит экс-мужа пожалеть

Бывшая жена легенды киевского «Динамо» и сборной Украины Олега Гусева – Мария Гуревич (Гусева) – балует свою аудиторию красивейшими фото.

Девушка находится в потрясающей форме и часто публикует контент на своей странице.

Мария имеет тонкое чувство стиля и выглядит эффектно практически в каждом своём наряде.

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Девушка любит довольно провокационные фото, которые подчеркивают её красоту.

Мария замужем за Олегом Гуревичем и воспитывает сына Марка. От брака с Олегом Гусевым у красавицы осталась дочь Александра.

За жизнью Марии Гуревич (Гусевой) в Instagram следит 109 тысяч фолловеров: