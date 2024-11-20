ФОТО. Бывшая жена легенды Динамо заставит экс-мужа пожалеть
Эффектные кадры бывшей жены Олега Гусева...
Бывшая жена легенды киевского «Динамо» и сборной Украины Олега Гусева – Мария Гуревич (Гусева) – балует свою аудиторию красивейшими фото.
Девушка находится в потрясающей форме и часто публикует контент на своей странице.
Мария имеет тонкое чувство стиля и выглядит эффектно практически в каждом своём наряде.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Девушка любит довольно провокационные фото, которые подчеркивают её красоту.
Мария замужем за Олегом Гуревичем и воспитывает сына Марка. От брака с Олегом Гусевым у красавицы осталась дочь Александра.
За жизнью Марии Гуревич (Гусевой) в Instagram следит 109 тысяч фолловеров:
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