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  4. Сан-Марино впервые за свою историю забил 3 мяча в официальном матче
Лига наций
20 ноября 2024, 03:51 |
97
0

Сан-Марино впервые за свою историю забил 3 мяча в официальном матче

Произошло это в матче против Лихтенштейна (3:1)

20 ноября 2024, 03:51 |
97
0
Сан-Марино впервые за свою историю забил 3 мяча в официальном матче
Сборная Сан-Марино

18 ноября в рамках 6-го тура Лиги наций состоялся матч между сборными Лихтенштейна и Сан-Марино. В роли хозяев поля выступили лихтенштейнцы. Матч закончился со счетом 1:3 в пользу гостей.

В этом матче состоялись два важных события для футбольного карлика: третья победа в истории сборной и первый официальный матч, в котором было забито 3 мяча. Интересен тот факт, что все 3 победы сборной были добыты именно против Лихтенштейна (одна в 2004 году и две в 2024-м).

Благодаря этим двум победам против Лихтенштейна Сан-Марино удалось занять лидерскую позицию в группе D Лиги наций, набрав 7 очков.

Дмитрий БАНАР

Видеообзор матча Лихтенштейн – Сан-Марино (1:3)

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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