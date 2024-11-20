Сан-Марино впервые за свою историю забил 3 мяча в официальном матче
Произошло это в матче против Лихтенштейна (3:1)
18 ноября в рамках 6-го тура Лиги наций состоялся матч между сборными Лихтенштейна и Сан-Марино. В роли хозяев поля выступили лихтенштейнцы. Матч закончился со счетом 1:3 в пользу гостей.
В этом матче состоялись два важных события для футбольного карлика: третья победа в истории сборной и первый официальный матч, в котором было забито 3 мяча. Интересен тот факт, что все 3 победы сборной были добыты именно против Лихтенштейна (одна в 2004 году и две в 2024-м).
Благодаря этим двум победам против Лихтенштейна Сан-Марино удалось занять лидерскую позицию в группе D Лиги наций, набрав 7 очков.
Дмитрий БАНАР
Видеообзор матча Лихтенштейн – Сан-Марино (1:3)
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