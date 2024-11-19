Сумасшедшие деньги. Ямал мог стать самым дорогим трансфером в истории

Испанский вингер «Барселоны» Ламин Ямал мог перейти в «ПСЖ» за 250 миллионов евро, сообщает ESPN.

Представитель «Барселоны» Энрик Масип на интервью сказал о том, что Жоан Лапорта получил предложение от французского клуба в размере 250 миллионов евро, однако президент каталонцев сразу же отказался, без раздумий.

В случае, если быданный трансфер состоялся, 17-летний вингер «Барселоны» стал бы самым дорогим футболистом в истории. На данный момент это звание принадлежит Неймару, чей трансфер летом 217-го года в «ПСЖ» за 222 миллиона евро до их пор является рекордным.

В этом сезоне Ламин Ямал сыграл 16 матчей на клубном уровне, забил 6 голов и отдал 8 ассистов.

«Барселона» следит за лидером «Баварии».