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  4. Сумасшедшие деньги. Ямал мог стать самым дорогим трансфером в истории
Испания
19 ноября 2024, 16:20 |
1067
0

Сумасшедшие деньги. Ямал мог стать самым дорогим трансфером в истории

«ПСЖ» готов был подписать Ламина Ямала за 250 миллионов евро

19 ноября 2024, 16:20 |
1067
0
Сумасшедшие деньги. Ямал мог стать самым дорогим трансфером в истории
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Испанский вингер «Барселоны» Ламин Ямал мог перейти в «ПСЖ» за 250 миллионов евро, сообщает ESPN.

Представитель «Барселоны» Энрик Масип на интервью сказал о том, что Жоан Лапорта получил предложение от французского клуба в размере 250 миллионов евро, однако президент каталонцев сразу же отказался, без раздумий.

В случае, если быданный трансфер состоялся, 17-летний вингер «Барселоны» стал бы самым дорогим футболистом в истории. На данный момент это звание принадлежит Неймару, чей трансфер летом 217-го года в «ПСЖ» за 222 миллиона евро до их пор является рекордным.

В этом сезоне Ламин Ямал сыграл 16 матчей на клубном уровне, забил 6 голов и отдал 8 ассистов.

«Барселона» следит за лидером «Баварии».

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Ламин Ямал Барселона ПСЖ трансферы Лиги 1 трансферы Ла Лиги трансферы Неймар чемпионат Испании по футболу чемпионат Франции по футболу Ла Лига Лига 1 (Франция)
Данііл Киріяка Источник: ESPN
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