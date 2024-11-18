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Германия
18 ноября 2024, 22:14 | Обновлено 18 ноября 2024, 22:15
1036
0

Бавария может лишиться лидера. Барселона, Реал и клубы АПЛ – следят

Йозуа Киммих может сменить клубную прописку

18 ноября 2024, 22:14 | Обновлено 18 ноября 2024, 22:15
1036
0
Бавария может лишиться лидера. Барселона, Реал и клубы АПЛ – следят
Getty Images/Global Images Ukraine. Йозуа Киммих

Лидер мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих продолжает переговоры с руководством клуба по продлению контракта. Действующее соглашение между немцем в клубе истекает следующим летом.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, спортивный директор клуба Макс Эберль хочет сократить зарплатную ведомость в команде, но это не касается Киммиха, который сейчас зарабатывает около 20 миллионов евро в год до вычета налогов.

По информации источника, Йозуа готов рассмотреть трансфер в АПЛ или Ла Лигу. "Барселона" и "Реал" внимательно следят за ситуацией.

В нынешнем сезоне немец провел 16 матчей и отдал четыре результативных передачи.

Ранее Киммих заявил о своих амбициях в национальной сборной Германии. Йозуа планирует торжествовать на ЧМ-2026.

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Йозуа Киммих Бавария Реал Мадрид Барселона трансферы трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Ла Лига Английская Премьер-лига Бундеслига
Олег Вахоцкий Источник: Флориан Плеттенберг
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