Бавария может лишиться лидера. Барселона, Реал и клубы АПЛ – следят
Йозуа Киммих может сменить клубную прописку
Лидер мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих продолжает переговоры с руководством клуба по продлению контракта. Действующее соглашение между немцем в клубе истекает следующим летом.
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, спортивный директор клуба Макс Эберль хочет сократить зарплатную ведомость в команде, но это не касается Киммиха, который сейчас зарабатывает около 20 миллионов евро в год до вычета налогов.
По информации источника, Йозуа готов рассмотреть трансфер в АПЛ или Ла Лигу. "Барселона" и "Реал" внимательно следят за ситуацией.
В нынешнем сезоне немец провел 16 матчей и отдал четыре результативных передачи.
Ранее Киммих заявил о своих амбициях в национальной сборной Германии. Йозуа планирует торжествовать на ЧМ-2026.
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