Бавария может лишиться лидера. Барселона, Реал и клубы АПЛ – следят

Лидер мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих продолжает переговоры с руководством клуба по продлению контракта. Действующее соглашение между немцем в клубе истекает следующим летом.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, спортивный директор клуба Макс Эберль хочет сократить зарплатную ведомость в команде, но это не касается Киммиха, который сейчас зарабатывает около 20 миллионов евро в год до вычета налогов.

По информации источника, Йозуа готов рассмотреть трансфер в АПЛ или Ла Лигу. "Барселона" и "Реал" внимательно следят за ситуацией.

В нынешнем сезоне немец провел 16 матчей и отдал четыре результативных передачи.

Ранее Киммих заявил о своих амбициях в национальной сборной Германии. Йозуа планирует торжествовать на ЧМ-2026.