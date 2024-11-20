Феликс сравнялся по международным голам с двумя звездами вместе взятых

18 ноября в рамках 6-го тура Лиги наций на стадионе Полюд встретились сборные Хорватии и Португалии. Хорваты, будучи хозяевами поля, принимали португальцев. Матч закончился со счетом 1:1, голами отметились Жоау Феликс (33) и Йошко Гвардиол (65).

В этом матче Феликсу удалось забить за сборную 9-й гол в своей карьере: такое же количество голов на международном уровне, как у Винисиуса (5) и Фодена (4) вместе взятых.

Прошлым летом Феликс перебрался в лондонский Челси. За этот сезон он сыграл 14 матчей за клуб и сборную, в которых забил 6 голов и отдал 1 ассист.

Дмитрий БАНАР



Видеообзор матча Хорватия – Португалия (1:1)