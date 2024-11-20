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  4. Феликс сравнялся по международным голам с двумя звездами вместе взятых
Лига наций
20 ноября 2024, 03:46 |
66
0

Феликс сравнялся по международным голам с двумя звездами вместе взятых

Сейчас у Жоао такое же количество голов, как у Винисиуса и Фодена вместе

20 ноября 2024, 03:46 |
66
0
Феликс сравнялся по международным голам с двумя звездами вместе взятых
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Феликс

18 ноября в рамках 6-го тура Лиги наций на стадионе Полюд встретились сборные Хорватии и Португалии. Хорваты, будучи хозяевами поля, принимали португальцев. Матч закончился со счетом 1:1, голами отметились Жоау Феликс (33) и Йошко Гвардиол (65).

В этом матче Феликсу удалось забить за сборную 9-й гол в своей карьере: такое же количество голов на международном уровне, как у Винисиуса (5) и Фодена (4) вместе взятых.

Прошлым летом Феликс перебрался в лондонский Челси. За этот сезон он сыграл 14 матчей за клуб и сборную, в которых забил 6 голов и отдал 1 ассист.

Дмитрий БАНАР

Видеообзор матча Хорватия – Португалия (1:1)

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Жоау Феликс Винисиус Жуниор Фил Фоден сборная Португалии по футболу сборная Хорватии по футболу Хорватия - Португалия Лига наций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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