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20 ноября 2024, 04:03 |
241
0

ФОТО. Коул Палмер пришел на награждение с топ-блондинкой. Кто она?

Лидер Челси не скрывает своих отношений с Конни Грейс

20 ноября 2024, 04:03 |
241
0
ФОТО. Коул Палмер пришел на награждение с топ-блондинкой. Кто она?
Instagram. Коул Палмер и Конни Грейс

Полузащитник «Челси» и сборной Англии Коул Палмер прибыл на награждение «2024 GQ Men of the Year Awards» в компании очаровательной Конни Грейс.

Таким образом, пара подтвердила все слухи о том, что у них все серьезно. Впервые про роман заговорили минувшим летом, когда Коула и Конни видели, отдыхающими на Ибице.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

22-летняя Конни Грейс является начинающей инфлюенсеркой, основной род её деятельности – маникюрный салон. Она работает в Манчестере, но это не мешает ей посещать своего парня, который проживает в Лондоне.

Пара выглядит великолепно вместе, а Instagram девушки лидера «Челси» наполнен потрясающими фото красавицы:

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Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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