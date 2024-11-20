ФОТО. Коул Палмер пришел на награждение с топ-блондинкой. Кто она?
Лидер Челси не скрывает своих отношений с Конни Грейс
Полузащитник «Челси» и сборной Англии Коул Палмер прибыл на награждение «2024 GQ Men of the Year Awards» в компании очаровательной Конни Грейс.
Таким образом, пара подтвердила все слухи о том, что у них все серьезно. Впервые про роман заговорили минувшим летом, когда Коула и Конни видели, отдыхающими на Ибице.
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22-летняя Конни Грейс является начинающей инфлюенсеркой, основной род её деятельности – маникюрный салон. Она работает в Манчестере, но это не мешает ей посещать своего парня, который проживает в Лондоне.
Пара выглядит великолепно вместе, а Instagram девушки лидера «Челси» наполнен потрясающими фото красавицы:
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