ЗИНЧЕНКО: «Не представляю, когда нахожусь в Англии, как тяжело нашим людям»

19 ноября состоялся матч последнего, 6-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Албании и Украины. Поединок прошел на стадионе в Тиране. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-желтых.

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После завершения встречи игрок украинской команды Александр Зинченко высказался о том, что показал футболку с номером 1000 после забитого мяча:

«Это была инициатива всей команды, потому что мы понимаем, какой сегодня день. 1000 дней наши герои защищают наше государство, 1000 дней несокрушимой Украины. Ощущения такие – не могу описать то, что внутри меня.

Я не представляю даже, когда нахожусь в Англии, как тяжело нашим людям на протяжении всего времени. Надеюсь, что мирное небо наступит очень скоро. Горжусь тем, что я украинец.

Хочу передать всем украинцам, чтобы они не сдавались и были вместе, как и в течение этого времени. Хочется посвятить победу всем украинцам, которые находятся в Украине, и не только.

Самой главной была победа. Конечно, я пытаюсь набрать свои оптимальные кондиции, потому что много пропустил, но было и приятно забить, потому что настраивался на это, когда узнал, что попал в стартовый состав».

Видеообзор матча Албания – Украина (1:2)