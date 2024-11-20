Валидол и плей-офф ЛН команды Реброва, ничья молодежки, Надаль завершил

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 19 ноября.

1А. Вымучили победу и второе место. Украина все же переиграла Албанию

Стартовали отлично, но второй тайм был ужасным

1B. Албания – Украина – 1:2. Победа в 1000-й день войны. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги наций

1C. Сергей РЕБРОВ: «Мы вышли в плей-офф! Это было очень сложно»

Коуч сборной Украины дал пресс-конференцию после игры с Албанией

2A. Большая интрига. Чехия и Грузия определили победителя группы Лиги наций

Победу в матче одержали чехи со счетом 2:1

2B. Все решилось в последнем туре. Уэльс эпично обогнал Турцию

Состоялись матчи 6-го тура Лиги наций

2C. Кто забил на 90+9? Венгрия вырвала ничью у Германии, Нидерланды vs Босния

В 1/4 финала Лиги наций вышли немцы и нидерландцы, венгры попытаются не вылететь

2D. Итоги Лиги наций. Все таблицы: кто может стать соперником Украины в плей-оф

Вечером 19 ноября завершился групповой этап Лиги наций

3A. Что светит сборной Украины? Определены корзины посева для жребия отбора ЧМ

Жеребьевка квалификации чемпионата мира 2026 в зоне УЕФА пройдет 13 декабря

3B. Возможные соперники для Украины. Посев для жеребьевки плей-офф Лиги наций

Оппонентами сине-желтых могут стать Шотландия, Бельгия, Венгрия, Сербия

4A. Второй камбек, вторая ничья. Украина U21 в гостях разошлась миром с Италией

Команда Унаи Мельгосы провела в Специи спарринг, в котором была вынуждена два раза отыгрываться

4B. Против фаворита не удивили. Украина U-19 завершила отбор на Евро без очков

Напоследок команда Михайленко проиграла еще и Нидерландам

4C. За путевку на Евро-2025 U-21. Грузия драматично по пенальти прошла Хорватию

Также плей-офф квалификации ЧЕ U-21 успешно преодолели Чехия и Финляндия

4D. Забили 18, пропустили 0. Сборная Украины WU-17 пробилась в Лигу А

Девичья сборная Украины победила в своей группе первого раунда отбора Евро-2025

5A. Последний матч легенды? Надаль уступил 80-й ракетке в игре Кубка Дэвиса

Рафаэль уступил Ботику ван де Зандсхулпу в противостоянии Испании и Нидерландов

5B. Рафаэль НАДАЛЬ: «Я провел свой последний одиночный матч в карьере»

Рафаэль проиграл Ботику ван де Зандсхулпу на старте противостояния Нидерландов и Испании

5C. Надаль – все. Алькарас не спас карьеру Рафы, Испания драматично вылетела

Карлос и Гранольерс в решающем парном матче уступили тандему Колхоф / ван де Зандсхулп

6A. После 3:0 в первом тайме. Шахтер не сумел обыграть тернопольскую Ниву

Горняки забили три мяча в первом тайме, но во втором пропустили три

6B. Известный тренер объяснил, почему Шахтер пропустил три гола от Нивы

Главный тренер «Нивы» Юрий Вирт – о спарринге с «горняками»

7A. Непростое решение. Гвардиола решил, где будет работать в следующем сезоне

Жузеп остается в «Манчестер Сити»

7B. Месси остался без главного тренера. Он уже третий раз покидает Лео

Херардо Мартино больше не будет тренировать «Интер Майами»

7C. ОФИЦИАЛЬНО. Малиновский остался без тренера. Дженоа уволил Джилардино

На должность главного тренера претендует француз – Патрик Виейра

8A. Будет играть у Гвардиолы? Манчестер Сити активно интересуется украинцем

За Илью Забарного готовы побороться три топ-клуба АПЛ

8B. Трансфер возможен уже в январе. На Мудрика есть несколько претендентов

Михаил пользуется спросом в АПЛ

8C. Шапаренко не впечатлил. В Трабзонспоре определились с результатом просмотра

Шенол Гюнеш, очевидно, акцентирует внимание на необходимости подписания другого игрока

9A. Пас Месси и бисиклета Лаутаро. Аргентина одолела Перу в отборе к ЧМ-2026

Игра завершилась со счетом 1:0, Мартинес оформил гол на 55-й минуте

9B. Бразилия снова потеряла очки. Таблица квалификации ЧМ в Южной Америке

В ночь на 20 ноября состоялись матчи 12-го тура отборочной группы на мундиаль

10A. Бразильский лесник. В АПЛ появился потенциально самый дорогой защитник мира

«Ноттингем Форест» может выторговать очень хорошие деньги за своего центрбека Мурилло

10B. И Скрипник, и Мудрик, и Довбик: необычная символическая сборная

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о звездах разных времен с подобными фамилиями

10C. Деньги в футбол все-таки не играют. Доказано сборной Украины

Когда реальные результаты разрушают парадигму Transfermarkt