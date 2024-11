Бразильский лесник. В АПЛ появился потенциально самый дорогой защитник мира

Хороший центральный защитник в современном футболе – это не менее значимая фигура для команды, чем надежный вратарь или забивной центральный нападающий. Если же говорить о коллективах топового уровня, то здесь стабильный центрбек – это игрок со значением на вес золота, потому за такими исполнителями толстосумы гоняются, как за чем-то абсолютно особенным и эксклюзивным, будучи готовыми отдать практически любые деньги.

Судя по всему, уже в ближайшее время рекорд по сумме, уплаченной на мировом футбольном трансферном рынке за защитника, может быть обновлен. Прямо сейчас он, если опираться на данные Transfermarkt, принадлежит двум футболистам, выступающим в английской Премьер-лиге – Вильяму Салиба из «Арсенала» и Рубену Диашу из «Манчестер Сити», приобретения которых в свое время обошлись «канонирам» и «горожанам» в 80 миллионов евро каждое.

Но, согласно последним слухам, уже сейчас есть футболист, за которого на рынке готовы отдать 80 миллионов фунтов, что эквивалентно почти 96 миллионам евро. Такие деньги может заплатить мадридский «Реал», экстренно подыскивающий топовую замену для получившего серьезную травму колена Эдера Милитао. А вот потенциально самым дорогим защитником мирового футбола является… 22-летний центральный защитник «Ноттингем Форест» Мурилло.

Бразилец Мурилло уже достаточно хорошо известен всем поклонникам английской Премьер-лиги. На Туманный Альбион он перебрался летом 2023-го из «Коринтианса» за 12 миллионов евро. Причем в первой команде «тимау» Мурилло успел провести всего-то полгода, а затем стал «лесником» (прозвище «Ноттингем Форест»).

В сезоне-2023/24 Мурилло с ходу стал ключевой фигурой для «Ноттингем Форест», сыграв 32 поединка и отличившись в них 2 результативными передачами. Сами «лесники» выполнили задачу минимум – сохранили прописку в элитарном дивизионе, финишировав на 17-м месте, последнем, которое давало возможность остаться среди сильнейших, а не отбыть тренировать силы в Чемпионшип.

Именно Мурилло стал Игроком сезона-2023/24 в составе «Ноттингем Форест» по версии болельщиков «лесников». Такое признание для новичка – это действительно нечто особенное, что продемонстрировало вклад и значимость центрбека для результатов команды.

Еще более значимым футболистом Мурилло стал для «Ноттингем Форест» уже в текущем сезоне, когда «лесники» удивляют всю футбольную Европу, занимая после 11 туров пятую позицию, имея в активе 19 набранных очков – столько же, как и у «Челси» с «Арсеналом», идущих на третьей и четвертой строчках турнирной таблицы. Прямо сейчас «Ноттингем Форест» набрал всего на 13 очков меньше, чем в сезоне-2023/24, при том, что до конца текущего чемпионата предстоит провести еще аж 27 поединков!

Всего этого могло бы и не быть, ведь летом «Ноттингем Форест» был близок к тому, чтобы продать сенсационного новичка. Из-за проблем, связанных с нарушением Правил прибыльности и устойчивого развития, «лесников» еще в минувшем сезоне лишили четырех очков, и для недопущения возможности применения еще более строгих санкций клуб был обязан продавать кого-то из своих лидеров летом. К счастью, уже в июне ситуацию несколько разрядил трансфер Одиссеаса Влаходимоса в «Ньюкасл» за 23,6 миллиона евро, а когда спустя месяц «лесникам» удалось еще и пристроить в «Лион» Муссу Ниакате и Ореля Мангаля за 31,9 и 23,4 миллионов евро соответственно, дамоклов меч над клубом наконец-то исчез, позволив сохранить других лидеров команды и, прежде всего, Мурилло.

О значимости 22-летнего бразильца для «Ноттингем Форест» красноречиво свидетельствуют лишь некоторые цифры из продвинутой статистики сезона в АПЛ. В частности, прямо сейчас Мурилло является лидером чемпионата по количеству выносов мяча (67), делит 7-8 места по заблокированным ударам соперников (13) и является вторым в команде по количеству выполненных передач (450), уступая лишь Оле Айна (497).

Британские эксперты хвалят Мурилло за его скорость, видение поля и умение выполнять впечатляющие длинные передачи, а также за отнюдь нерядовые как для центрбека навыки дриблинга и хладнокровие при игре один-в-один, причем как в обороне, так и в атаке, куда бек при возможности также ходит весьма охотно. Неудивительно, что бразильца уже вовсю сравнивают с Вирджилом ван Дейком, хотя последний, вероятно, все-таки не настолько уверенно чувствует себя при работе с мячом, так как Мурилло с 10 лет играл сперва в футзал, а затем – в мини-футбол, где максимально отточил технику.

Перед самым перерывом на ноябрьские матчи национальных сборных Мурилло наконец-то отличился и своим первым забитым мячом в Премьер-лиге. В поединке 11-го тура «лесники» на своем поле принимали «Ньюкасл», и уже на 22-й минуте вышли вперед, когда Мурилло головой замкнул навес со штрафного от Эланги.

Хотя еще в минувшем сезоне центрбек «Ноттингем Форест» несколько раз выдавал абсолютно невероятные представления, которые были обязаны завершиться забитыми мячами, – в частности, в поединках против «Кристал Пэлас» и «Лутона» – но…

