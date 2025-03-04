ФОТО. Роналдиньо подозревают в сексуальных связях с 72-летней моделью

72-летняя аргентинская модель Грасиела Альфано прокомментировала слухи о том, что Роналдиньо снял её обнажённое видео в душе.

Альфано, известная как секс-символ Аргентины 70-х и 80-х, имеет более миллиона подписчиков в Instagram, где публикует смелые фото.

В январе она встретила 44-летнего Роналдиньо в отеле и сделала с ним фото.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Вскоре после этого она выложила откровенное видео из душа, из-за чего фанаты заподозрили связь между ними.

В телеинтервью Альфано опровергла слухи:

«Я сфотографировалась с Роналдиньо в лифте, и все подумали, что он снял видео.

На самом деле, его сделала девушка из отеля. Оно стало вирусным, и мне понравилось».