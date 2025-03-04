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04 марта 2025, 23:28 |
2129
1

ФОТО. Роналдиньо подозревают в сексуальных связях с 72-летней моделью

Одна любопытная история из жизни футболиста...

04 марта 2025, 23:28 |
2129
1
ФОТО. Роналдиньо подозревают в сексуальных связях с 72-летней моделью
Instagram. Роналдиньо и Грасиела Альфано

72-летняя аргентинская модель Грасиела Альфано прокомментировала слухи о том, что Роналдиньо снял её обнажённое видео в душе.

Альфано, известная как секс-символ Аргентины 70-х и 80-х, имеет более миллиона подписчиков в Instagram, где публикует смелые фото.

В январе она встретила 44-летнего Роналдиньо в отеле и сделала с ним фото.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Вскоре после этого она выложила откровенное видео из душа, из-за чего фанаты заподозрили связь между ними.

В телеинтервью Альфано опровергла слухи:

«Я сфотографировалась с Роналдиньо в лифте, и все подумали, что он снял видео.

На самом деле, его сделала девушка из отеля. Оно стало вирусным, и мне понравилось».

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фото lifestyle Роналдиньо Барселона сборная Бразилии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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Комментарии 1
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vazazh
Ну вже і сенсація. негритянський дебіо, хоч і поважний вфутболі, хоче заробити гроші на сенсаціїї зі старою шкапою.
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