ФОТО. Роналдиньо подозревают в сексуальных связях с 72-летней моделью
Одна любопытная история из жизни футболиста...
72-летняя аргентинская модель Грасиела Альфано прокомментировала слухи о том, что Роналдиньо снял её обнажённое видео в душе.
Альфано, известная как секс-символ Аргентины 70-х и 80-х, имеет более миллиона подписчиков в Instagram, где публикует смелые фото.
В январе она встретила 44-летнего Роналдиньо в отеле и сделала с ним фото.
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Вскоре после этого она выложила откровенное видео из душа, из-за чего фанаты заподозрили связь между ними.
В телеинтервью Альфано опровергла слухи:
«Я сфотографировалась с Роналдиньо в лифте, и все подумали, что он снял видео.
На самом деле, его сделала девушка из отеля. Оно стало вирусным, и мне понравилось».
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