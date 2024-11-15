Реал рассматривает трансфер таланта из АПЛ за 80 миллионов фунтов
Мурилло может стать игроком «сливочных»
Бразильский защитник «Ноттингем Форест» Мурилло может стать игроком мадридского «Реала», сообщает The Mirror.
«Сливочные» заинтересованы в подписании 22-летнего игрока, учитывая их потери в обороне из-за травм и готовы отдать за защитника 40 миллионов фунтов, однако для подписания Мурилло сумму придется умножить вдвое, поскольку английский клуб не рискует потерять игрока здесь и сейчас.
В текущем сезоне Мурилло провел 11 матчей на клубном уровне и забил 1 гол.
Родри сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной».
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