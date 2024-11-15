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  4. Реал рассматривает трансфер таланта из АПЛ за 80 миллионов фунтов
Испания
15 ноября 2024, 19:00 |
704
0

Реал рассматривает трансфер таланта из АПЛ за 80 миллионов фунтов

Мурилло может стать игроком «сливочных»

15 ноября 2024, 19:00 |
704
0
Реал рассматривает трансфер таланта из АПЛ за 80 миллионов фунтов
Getty Images/Global Images Ukraine. Мурилло

Бразильский защитник «Ноттингем Форест» Мурилло может стать игроком мадридского «Реала», сообщает The Mirror.

«Сливочные» заинтересованы в подписании 22-летнего игрока, учитывая их потери в обороне из-за травм и готовы отдать за защитника 40 миллионов фунтов, однако для подписания Мурилло сумму придется умножить вдвое, поскольку английский клуб не рискует потерять игрока здесь и сейчас.

В текущем сезоне Мурилло провел 11 матчей на клубном уровне и забил 1 гол.

Родри сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной».

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Данііл Киріяка Источник: The Mirror
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