Барселона или Реал. Обладатель Золотого мяча сделал свой выбор

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри в выборе между трансфером в «Барселону» или трансфером в «Реал» считает более приоритетным переход в каталонский клуб, сообщает El Nacional.

Обладатель «Золотого мяча» не исключает переезд в другой клуб и чемпионат, на то есть и причина в виде желания попробовать себя в новом чемпионате, так и возможный отъезд Жузепа Гвардиолы из Манчестера. Учитывая травму Родри, из-за которой он выбыл до конца сезона, пробовать себя времени не так уж и много, а предложений будет достаточно, учитывая класс испанца.

Среди основных двух кандидатов на подписание из чемпионата Испании, в который и хочет вернуться испанец, «Барселоной» и «Реалом», полузащитник отдает предпочтение трансферу в «Барселону» по двум причинам: футбол Флика, по мнению игрока, ему больше подходит, и предательство «Атлетико» в случае трансфера в «Реал».

Партнер Родри по сборной Испании может оказаться в «Арсенале».