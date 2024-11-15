Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона или Реал. Обладатель Золотого мяча сделал свой выбор
Англия
15 ноября 2024, 18:37 | Обновлено 15 ноября 2024, 19:00
1340
0

Барселона или Реал. Обладатель Золотого мяча сделал свой выбор

Родри отдает предпочтение трансферу в «Барселону»

15 ноября 2024, 18:37 | Обновлено 15 ноября 2024, 19:00
1340
0
Барселона или Реал. Обладатель Золотого мяча сделал свой выбор
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри в выборе между трансфером в «Барселону» или трансфером в «Реал» считает более приоритетным переход в каталонский клуб, сообщает El Nacional.

Обладатель «Золотого мяча» не исключает переезд в другой клуб и чемпионат, на то есть и причина в виде желания попробовать себя в новом чемпионате, так и возможный отъезд Жузепа Гвардиолы из Манчестера. Учитывая травму Родри, из-за которой он выбыл до конца сезона, пробовать себя времени не так уж и много, а предложений будет достаточно, учитывая класс испанца.

Среди основных двух кандидатов на подписание из чемпионата Испании, в который и хочет вернуться испанец, «Барселоной» и «Реалом», полузащитник отдает предпочтение трансферу в «Барселону» по двум причинам: футбол Флика, по мнению игрока, ему больше подходит, и предательство «Атлетико» в случае трансфера в «Реал».

Партнер Родри по сборной Испании может оказаться в «Арсенале».

По теме:
Мудрик не перейдет в другой клуб Лондона этой зимой из-за правила АПЛ
Жалят как пчелы. Клуб украинца лучше всех конвертирует удары в голы в АПЛ
Реал рассматривает трансфер таланта из АПЛ за 80 миллионов фунтов
Барселона Реал Мадрид Манчестер Сити Родри трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Атлетико Мадрид Жузеп Гвардиола трансферы Ханс-Дитер Флик чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Данііл Киріяка Источник: El Nacional
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон против Пола – удивительное шоу с потенциально правдивым поединком
Бокс | 15 ноября 2024, 11:48 5
Тайсон против Пола – удивительное шоу с потенциально правдивым поединком
Тайсон против Пола – удивительное шоу с потенциально правдивым поединком

Победит ли в этом поединке хоть кто-то?

Забастовка началась? Все больше топов пропускают ЛН, создавая проблемы УЕФА
Футбол | 15 ноября 2024, 12:00 41
Забастовка началась? Все больше топов пропускают ЛН, создавая проблемы УЕФА
Забастовка началась? Все больше топов пропускают ЛН, создавая проблемы УЕФА

Два месяца назад лидер «Манчестер Сити» Родри предупреждал о чем-то подобном…

Сергей РЕБРОВ – о матче против Грузии, Довбике, Сабо и травмированных
Футбол | 15.11.2024, 16:51
Сергей РЕБРОВ – о матче против Грузии, Довбике, Сабо и травмированных
Сергей РЕБРОВ – о матче против Грузии, Довбике, Сабо и травмированных
Форвард донецкого Шахтера отыграл 90 минут за сборную Буркина-Фасо
Футбол | 15.11.2024, 18:34
Форвард донецкого Шахтера отыграл 90 минут за сборную Буркина-Фасо
Форвард донецкого Шахтера отыграл 90 минут за сборную Буркина-Фасо
Отставка Анчелотти – неизбежна. Реал выбрал нового звездного тренера
Футбол | 15.11.2024, 08:30
Отставка Анчелотти – неизбежна. Реал выбрал нового звездного тренера
Отставка Анчелотти – неизбежна. Реал выбрал нового звездного тренера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Уходи». Бывший футболист сборной Англии дал совет Миколенко
«Уходи». Бывший футболист сборной Англии дал совет Миколенко
13.11.2024, 18:41 5
Футбол
Холанд может покинуть Ман Сити и заменить легендарного форварда в топ-клубе
Холанд может покинуть Ман Сити и заменить легендарного форварда в топ-клубе
13.11.2024, 22:11 1
Футбол
«Всегда он». Топ-боксер без колебаний назвал победителя боя Усик – Фьюри 2
«Всегда он». Топ-боксер без колебаний назвал победителя боя Усик – Фьюри 2
14.11.2024, 07:47
Бокс
ШЕВЧЕНКО: «Динамо не выиграло Лигу чемпионов в 1999 из-за одной причины»
ШЕВЧЕНКО: «Динамо не выиграло Лигу чемпионов в 1999 из-за одной причины»
15.11.2024, 03:02 4
Футбол
ФОТО. 10 минут спокойствия! Чем занимается экс-жена Пятова после развода
ФОТО. 10 минут спокойствия! Чем занимается экс-жена Пятова после развода
14.11.2024, 04:40 2
Футбол
Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица Ilie Nastase Group на ATP Finals
Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица Ilie Nastase Group на ATP Finals
14.11.2024, 23:25
Теннис
Карл ФРОЧ: «Знаете, почему реванш Усик – Фьюри не стоило проводить?»
Карл ФРОЧ: «Знаете, почему реванш Усик – Фьюри не стоило проводить?»
15.11.2024, 09:15 1
Бокс
Тони Беллью назвал единственного боксера, который был лучше Усика и Кличко
Тони Беллью назвал единственного боксера, который был лучше Усика и Кличко
14.11.2024, 07:46
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем