Цель английских грандов. Чемпион Европы может стать партнером Зинченко
Мартин Субименди может перейти в «Арсенал»
Испанский полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Субименди заинтересовал «Арсенал», сообщает The Independent.
25-летний испанец может стать вторым бывшим полузащитником баскского клуба в составе «канониров» после Микеля Мерино. Между двумя клубами из Англии и Испании отличные отношения, потому договориться о трансфере проблемой не будет. Артета видит в игроке важную опцию на позицию опорника.
Мартин прошлым летом мог оказаться в «Ливерпуле», однако трансфер не состоялся.
В текущем сезоне Мартин Субименди провел 16 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.
«Манчестер Сити» попытается украсть у «Ливерпуля» чемпиона Европы.
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