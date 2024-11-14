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Англия
14 ноября 2024, 13:39 | Обновлено 14 ноября 2024, 13:50
282
0

Цель английских грандов. Чемпион Европы может стать партнером Зинченко

Мартин Субименди может перейти в «Арсенал»

14 ноября 2024, 13:39 | Обновлено 14 ноября 2024, 13:50
282
0
Цель английских грандов. Чемпион Европы может стать партнером Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Субименди

Испанский полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Субименди заинтересовал «Арсенал», сообщает The Independent.

25-летний испанец может стать вторым бывшим полузащитником баскского клуба в составе «канониров» после Микеля Мерино. Между двумя клубами из Англии и Испании отличные отношения, потому договориться о трансфере проблемой не будет. Артета видит в игроке важную опцию на позицию опорника.

Мартин прошлым летом мог оказаться в «Ливерпуле», однако трансфер не состоялся.

В текущем сезоне Мартин Субименди провел 16 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

«Манчестер Сити» попытается украсть у «Ливерпуля» чемпиона Европы.

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Мартин Субименди Арсенал Лондон Микель Артета Манчестер Сити Ливерпуль трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Реал Сосьедад
Данііл Киріяка Источник: The Independent
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