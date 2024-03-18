ОФИЦИАЛЬНО. С Ноттингем Форест сняли 4 очка. Обновленная таблица АПЛ
Эвертон и другие могут радоваться
Официальный сайт АПЛ сообщил о том, что с клуба «Ноттингем Форест» сняли четыре очка за нарушения финансовых правил. По итогам двухдневных слушаний и после объяснений клуба было второй раз в нынешнем сезоне применена санкция очкового штрафа.
Ранее минус 10 очков штрафа получил «Эвертон», но затем сумел сократить наказание до 6 пунктов благодаря апелляции.
«Ноттингем Форест» уже заявил, что подает апелляцию на это решение АПЛ.
АПЛ уже официально внесла изменения в турнирную таблицу. Лесники лишились четырех пунктов и с 21 очком опускаются в зону вылета на 18-е место. Это решение позволило «Лутону» выбраться из зоны вылета.
Ранее АПЛ заявила, что все апелляции будут рассмотрены и завершены до 24 мая, чтобы окончательная таблица была ясна до конца весны и разбирательства не тянулись в лето.
Ожидается, что до конца сезона будут вынесены вердикты по возможным нарушениям «Манчестер Сити» и «Челси».
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